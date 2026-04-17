Phi hành đoàn Trung Quốc ở lại trạm vũ trụ thêm một tháng

Đài truyền hình nhà nước trung quốc CCTV hôm 17/4 thông báo, phi hành đoàn Thần Châu 21 ở lại trạm Thiên Cung thêm một tháng so với kế hoạch.

Phi hành đoàn Thần Châu 21 gồm chuyên gia tải trọng Zhang ⁠Hongzhang, Wu Fei - phi hành gia Trung Quốc trẻ nhất bay lên không gian, mới 32 tuổi vào thời điểm phóng, và chỉ huy Zhang Lu, bay lên trạm Thiên Cung cách đây hơn 5 tháng.

Theo CCTV, ba phi hành gia đã phối hợp chặt chẽ với các nhà nghiên cứu, sử dụng cánh tay robot trên trạm và hoàn thành nhiều công việc như lắp đặt thiết bị bảo vệ khỏi rác vũ trụ, kiểm tra thiết bị cũng như hạ tầng ngoài không gian. Bộ ba này hiện vẫn duy trì điều kiện sinh hoạt và làm việc tốt.

Họ dự kiến trở về Trái Đất trong khoảng vài tuần tới, sau khi hoàn thành ca làm việc nửa năm, nhưng giờ ca làm việc sẽ kéo dài thêm một tháng. Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cân nhắc kỹ lưỡng.

CCTV không nêu rõ ngày trở về, nhưng cho biết, phi hành đoàn ở lại để kiểm chứng thêm các công nghệ liên quan đến lưu trú dài hạn trên quỹ đạo. Ngoài ra, xuyên suốt chuyến bay, phi hành đoàn cũng sẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm khoa học.

Phi hành gia Wu Fei làm việc bên ngoài module Vấn Thiên của trạm Thiên Cung trong chuyến đi bộ không gian thứ ba của nhiệm vụ Thần Châu 21, diễn ra ngày 16-17/4/2026. Ảnh: China in Space

Tàu Thần Châu 21 chở phi hành đoàn bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung bằng tên lửa Trường Chinh 2F từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 31/10/2025. Những nhiệm vụ dạng này thường gồm ba phi hành gia sống và làm việc trên trạm trong thời gian 6 tháng.

Một điều đặc biệt là phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ không trở về bằng con tàu đưa họ bay lên trạm Thiên Cung cách đây 6 tháng. Tàu của họ đã đưa phi hành đoàn Thần Châu 20, vốn làm việc trên trạm tháng 4-11/2025, trở về Trái Đất năm ngoái thay cho tàu Thần Châu 20 bị hỏng do va chạm với rác vũ trụ.

Zhang ⁠Hongzhang, Wu Fei và Zhang Lu sau đó tiếp tục làm việc bình thường trên quỹ đạo, nhưng rơi vào tình cảnh bấp bênh vì không có tàu trở về nếu xảy ra chuyện khẩn cấp. Cuối tháng 11 năm ngoái, tàu Thần Châu 22 không người lái phóng lên và ghép nối thành công với trạm Thiên Cung, giúp giải quyết lo ngại này. Vụ phóng đánh dấu một số cột mốc quan trọng như: chuyến bay thứ 610 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh, nhiệm vụ thứ 38 của chương trình không gian có người lái Trung Quốc và lần đầu chứng minh năng lực phóng tàu khẩn cấp để giải cứu phi hành gia trên quỹ đạo.

