Phí đi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thấp nhất 99.000 đồng

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thu phí sau khi hoàn thiện các nút giao và hạng mục còn lại trong quý II, với mức thấp nhất là 99.000 đồng.

Ngày 21/1, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết hiện toàn tuyến cao tốc chưa thu phí. Ba nút giao đã hoàn thành và khai thác gồm IC2 (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) và IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Bốn nút giao còn lại cùng các hạng mục lan can, biển báo, trạm thu phí đang được thi công, dự kiến hoàn tất trong quý II năm nay. Sau đó, tuyến đường sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm cơ sở triển khai thu phí theo lộ trình.

Hiện các phương tiện đang đi miễn phí trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một đoạn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ tổ chức thu phí theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai mức thu phí (xe tiêu chuẩn: ôtô dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, và xe buýt công cộng) là 1.300 đồng/km với cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp liên tục) và 900 đồng/km với tuyến chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ áp dụng mức 900 đồng/km.

Tuyến cao tốc Cần Tho - Cà Mau đi qua địa bàn xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Với chiều dài gần 111 km, ôtô chạy toàn tuyến dự kiến trả khoảng 99.000 đồng, thu bằng hình thức tự động không dừng (ETC). Sau 7 năm thu phí, cơ quan quản lý sẽ đánh giá, tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Giai đoạn một gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Tuyến được đưa vào khai thác từ ngày 19/1.

Chúc Ly