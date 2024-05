Phi công, tiếp viên thế giới kêu gọi hành khách thắt dây an toàn

Liên đoàn phi công, tiếp viên trên thế giới đồng loạt kêu gọi hành khách "thắt dây an toàn" sau khi chuyến bay Singapore Airlines gặp nhiễu động, khiến một người chết.

Chuyến bay từ London, Anh đến Singapore mang số hiệu SQ321 của Singapore Arlines ngày 21/5 gặp nhiễu động nghiêm trọng khi bay trên lưu vực sông Irrawaddy của Myanmar. Một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nghiêm trọng. Một nhân chứng trên chuyến bay cho biết nhiều hành khách không thắt dây an toàn bị ném văng khắp cabin khi máy bay đột ngột giảm độ cao. Nhiều người bị đập đầu.

Bên trong máy bay của Singapore Airlines sau khi gặp nhiễu động hôm 21/5. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tiếp viên và phi công trên thế giới đã nhanh chóng đưa ra thông điệp, kêu gọi hành khách thắt dây an toàn trên các chuyến bay. Sara Nelson, Chủ tịch quốc tế của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không (CWA), đại diện cho hơn 50.000 nhân viên tại 20 hãng hàng không, cho biết loại nhiễu động mà Singapore Airlines gặp phải được coi là "nhiễu động nguy hiểm nhất". Đó là "nhiễu động trời trong", hầu như không thể phát hiện được bằng công nghệ hiện tại. Do đó, thắt dây an toàn mỗi khi ngồi "càng trở nên quan trọng hơn", theo Nelson.

"Đó là vấn đề sống - chết", Nelson nói về tầm quan trọng của thắt dây an toàn suốt chuyến bay.

Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA), đại diện cho hơn 77.000 phi công tại 41 hãng hàng không Mỹ - Canada cũng lặp lại thông điệp "thắt dây an toàn khi ngồi máy bay". ALPA cho biết cách an toàn nhất để khách tự bảo vệ là "đảm bảo dây an toàn của họ luôn được thắt chặt".

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse cho biết hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay, luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn tắt dây an toàn có sáng hay không.

Nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu động phổ biến nhất.

Hãng hàng không American Airlines đã yêu cầu phi công thắt dây an toàn và hướng dẫn hành khách, tiếp viên ngồi ngay lập tức khi có nhiễu động nghiêm trọng. Tiếp viên phải ngồi yên tại chỗ cho đến khi cơ trưởng thông báo hoặc tín hiệu thắt dây an toàn tắt. Các hãng bay khác cũng có quy định tương tự.

Một số phi công cho biết khi để biển báo thắt dây an toàn trong chuyến bay "có thể gây tác dụng ngược" vì hành khách luôn "phớt lờ" cảnh báo này. Dennis Tajer, người phát ngôn của liên đoàn phi công American Airlines nói đèn hiệu báo thắt dây an toàn nếu luôn bật sáng "chẳng có nghĩa lý gì" vì mọi người cho rằng chúng không cần thiết. Do đó, theo nhiều chuyên gia hàng không, thắt dây an toàn trên suốt chuyến bay nên là "điều bắt buộc" thay vì chỉ mang tính chất khuyến cáo như hiện tại.

Anh Minh (Theo Reuters)