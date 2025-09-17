Phi công Su-27, trưởng đoàn cứu hộ động đất ở Myanmar sắp được tôn vinh

Phi công Su-27 Nguyễn Hoàng Hải Quang và nữ giám đốc Trung tâm C4 Lê Thị Hằng là hai trong 304 tập thể, cá nhân sẽ được tôn vinh tại Đại hội Quyết thắng toàn quân.

Theo thông tin tại họp báo ngày 17/9, phi công Nguyễn Hoàng Hải Quang, 30 tuổi, quê Quảng Nam, đang công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372. Anh lái Su-27, loại máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, vừa phục vụ huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Năm 2023, anh từng đoạt giải ba Hội thao phi công toàn năng do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại diện lĩnh vực nghiên cứu, trung tá Lê Thị Hằng là nữ Anh hùng lực lượng vũ trang đầu tiên trong thời bình, hiện là Giám đốc Trung tâm C4. Chị được biết đến với nhiều sáng kiến, cách làm mới để làm chủ công nghệ quốc phòng, thúc đẩy các sản phẩm "Made in Vietnam" trong ngành hàng không vũ trụ.

Trong lao động sản xuất, Binh đoàn 12 được tôn vinh nhờ tiếp nối truyền thống bộ đội Trường Sơn, khẩn trương xây 40 ngôi nhà tái định cư cho dân Làng Nủ (Lào Cai) sau bão Yagi và hoàn thành cầu Phong Châu (Phú Thọ).

Ở lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (trưởng đoàn) cùng đồng đội cũng được ghi nhận với hành trình tham gia tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa động đất tại Myanmar.

Phút nghỉ ngơi của bộ đội Việt Nam và quân khuyển sau nhiều giờ tìm kiếm nạn nhân động đất Myanmar, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Đạt

Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần 11 sẽ diễn ra ngày 24/9. Đại tá Nguyễn Văn Tám, Phó phòng Thi đua khen thưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), cho biết Đại hội là dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng 2026-2030.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiều dấu mốc lớn của quân đội, từ tham gia chống dịch Covid-19, cứu hộ cứu nạn đến các sự kiện diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đại hội lần này sẽ tôn vinh 304 tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong bảo vệ Tổ quốc, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.

Tiêu chí lựa chọn tập thể tiên tiến là trong 5 năm phải có ít nhất 4 năm được khen thưởng, trong đó 3 năm đạt cờ thi đua hoặc danh hiệu Quyết thắng. Cá nhân phải có tối thiểu 3 lần là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. "Số lượng đơn vị, cá nhân đạt chuẩn rất lớn, nhưng trong khuôn khổ Đại hội chỉ chọn lọc, phân bổ về các đơn vị để giới thiệu", đại tá Tám nói.

Đại hội cũng sẽ có chương trình giao lưu, truyền cảm hứng từ những gương mặt điển hình, góp phần lan tỏa truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Hoàng Phương