Phi công Mỹ bị ảo giác, suýt ngắt động cơ máy bay giữa trời

MỹJoseph Emerson thỏa thuận nhận tội cản trở phi hành đoàn và nhiều tội danh khác, sau khi dùng nấm thức thần gây ảo giác dẫn đến hành vi nguy hiểm khi đang lái máy bay chở khách.

Ngày 5/9, Joseph Emerson, 46 tuổi, cựu phi công của hãng hàng không Alaska Airlines, nhận tội tại tòa án liên bang theo thỏa thuận với các công tố viên. Với các cáo buộc cấp tiểu bang, Joseph dự kiến không nhận tội nhưng chấp nhận hình phạt, có hiệu lực pháp lý tương tự thỏa thuận nhận tội.

Hồi tháng 7, Joseph nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc xảy ra vào tháng 10/2023. Theo luật sư bào chữa, đôi bên đạt được thỏa thuận nhận tội vì Joseph muốn chịu trách nhiệm về hành động của mình và hy vọng tránh phải ngồi tù thêm.

Joseph Emerson là phi công của hãng hàng không Alaska Airlines khi xảy ra vụ việc năm 2023. Ảnh: NYTimes

Ngày 22/10/2023, Joseph bị phi hành đoàn khống chế sau khi cố gắng ngắt động cơ trên chuyến bay của hãng Horizon Air (công ty con của Alaska Airlines) khởi hành từ Everett, Washington đến San Francisco.

Hôm đó, Joseph được phân công đi cùng chuyến bay, ngồi ở ghế phụ trong buồng lái, phía sau cơ trưởng và cơ phó. Sau sự cố, máy bay được chuyển hướng đến Portland, hạ cánh an toàn với 84 người trên khoang.

Joseph khai đang bị trầm cảm vì bạn thân vừa qua đời nên dùng nấm thức thần khoảng hai ngày trước và đã không ngủ trong hơn 40 giờ. Anh ta tin rằng mình đang mơ và cố gắng đánh thức bản thân bằng cách nắm lấy hai tay cầm màu đỏ vốn để kích hoạt hệ thống chữa cháy của máy bay và ngắt nhiên liệu cho động cơ.

Ban đầu, Joseph phải đối mặt với 83 tội danh mưu sát - tương ứng với 83 người trên máy bay - sau đó đã được giảm nhẹ. Anh ta bị tòa án liên bang buộc tội cản trở phi hành đoàn. Cáo trạng cấp tiểu bang ở Oregon buộc tội Joseph 83 tội danh gây nguy hiểm cho người khác và một tội danh đe dọa an toàn hàng không.

Trước đó, Joseph không nhận tội đối với tất cả cáo buộc. Anh ta được tại ngoại vào tháng 12/2023 trong khi chờ xét xử, với điều kiện phải điều trị tâm thần, cai nghiện ma túy và rượu bia, tránh xa máy bay.

Theo thỏa thuận liên bang, các công tố viên có thể đề nghị Joseph thụ án tối đa một năm tù, trong khi luật sư bào chữa yêu cầu Joseph không phải chịu thêm bất kỳ hình phạt nào. Các điều kiện của thỏa thuận cấp tiểu bang bao gồm 5 năm quản chế, 664 giờ lao động công ích và 60.569 USD tiền bồi thường, gần như toàn bộ số tiền này được chuyển cho Alaska Air Group.

Một nửa thời gian phục vụ cộng đồng của Joseph có thể được thực hiện tại tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc sức khỏe phi công, Clear Skies Ahead, do chính Joseph và vợ thành lập sau vụ việc. Anh ta cũng phải trải qua các đợt đánh giá về ma túy, rượu bia và điều trị sức khỏe tâm thần, không được sử dụng bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào, và giữ khoảng cách ít nhất 7,6 m với máy bay có thể vận hành trừ khi được nhân viên quản chế cho phép. Joseph cho biết đã không còn bị ảnh hưởng bởi chất cấm, rượu bia kể từ vụ việc.

Thảm họa may mắn được ngăn chặn này đã dấy lên cảnh báo về an toàn buồng lái và sức khỏe tinh thần của những người được phép vào buồng lái.

Tuệ Anh (theo CBS)