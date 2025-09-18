Phi công liên tiếp bị nhắc bay tránh xa Không lực Một

MỹPhi công hãng hàng không Spirit Airlines khi bay qua bang New York liên tiếp nhận được yêu cầu đổi hướng và giữ khoảng cách an toàn với Không lực Một.

Truyền thông Anh ngày 17/9 đưa tin các phi công Spirit Airlines khi điều khiển máy bay qua bang New York đã nhận được 4 cảnh báo liên tiếp từ kiểm soát viên không lưu, yêu cầu họ thay đổi hướng bay và tránh xa chuyên cơ Không lực Một. Kiểm soát viên không lưu liên tục nhắc lại hướng dẫn rẽ phải và nói nặng lời khi các phi công không phản hồi ngay.

"Hãy chú ý vào! Bỏ iPad ra", kiểm soát viên không lưu nói.

Trong trường hợp bình thường, kiểm soát viên không lưu đưa ra lệnh đổi hướng hoặc thay đổi độ cao, sau đó phi công phải xác nhận rồi mới tiếp tục. Họ không thường lặp lại nhiều lần, trừ khi tổ bay hoàn toàn không phản hồi. Việc kiểm soát viên không lưu liên tục thúc giục như trên cho thấy họ coi tình huống này khẩn cấp hơn thường lệ.

Đường bay của Không lực Một và chiếc máy bay của hãng hàng không Spirit Airlines hôm 16/9. Đồ họa: Telegraph

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump đang cất cánh từ thủ đô Washington và chuẩn bị bay qua Đại Tây Dương.

"Máy bay cách cánh trái của anh 6-8 dặm là chiếc 747, chắc chắn anh thấy rồi. Nó chính là Air Force One, độ cao 32.000 feet, anh giữ độ cao ở 33.000 feet cho tôi. Nhớ chú ý, màu trắng và xanh", kiểm soát viên nói với phi công Spirit Airlines, nhắc đến màu của chuyên cơ tổng thống.

Theo truyền thông Mỹ, chiếc Không lực Một dường như không gặp mối đe dọa nào. Chuyến bay của Spirit Airlines sau đó vẫn tiếp tục hành trình bình thường và hạ cánh an toàn tại Boston. Phát ngôn viên hãng bay cho biết "an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Chuyên cơ Không lực Một tại Los Angeles, California, hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Ngọc Ánh (Theo Telegraph, NY Post, Yahoo News)