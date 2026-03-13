Phi công dụ tình 16 tiếp viên hàng không, quay lén băng sex

AnhPhi công 31 tuổi của hãng hàng không British Airways đang bị điều tra với cáo buộc quay lén cảnh quan hệ tình dục với 16 phụ nữ và chia sẻ lên mạng khi chưa được đồng ý.

Những cáo buộc này xuất hiện sau khi 16 bạn gái hiện tại và trước đây của phi công này nhận ra video ghi lại cảnh quan hệ giữa họ bị chia sẻ trên web đồi trụy. Các nữ tiếp viên hàng không đã cảnh báo cho nhau về anh ta, sau đó một số người tố cáo với Cảnh sát Metropolitan.

Cảnh sát cho biết đã nhận được trình báo về việc quay video và phát tán trái phép vào ngày 3/3, sau đó tạm giữ một phi công 31 tuổi vào ngày 5/3. Anh ta hiện đã được bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ điều tra.

Viên phi công này được cho là đã tán tỉnh nhiều nữ nhân viên từ 24 đến 36 của các hãng hàng không trong những lần lưu trú tại khách sạn giữa chuyến bay trên khắp thế giới.

Một phụ nữ, tự nhận là nạn nhân trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025, cho biết đã bị ghi hình mà không có sự đồng ý. "Trong lúc quan hệ, anh ta thường đặt máy tính xách tay trước mặt chúng tôi, bật nhạc nhưng tắt màn hình", cô nói.

Một phụ nữ khác được cho là đã phát hiện nhiều video trên máy tính xách tay này và dường như anh ta đã dán băng keo che đèn báo hiệu camera của laptop đang hoạt động.

Các lãnh đạo trong ngành cũng nhận được báo cáo về việc phi công này bị cáo buộc sử dụng cocaine.

Người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng UK (CAA) cho biết các báo cáo về việc lạm dụng chất được kiểm soát đang được xem xét và sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

Các nguồn tin nội bộ của British Airways cho biết phi công này đã bị đình chỉ công tác, cấm bay cho đến khi cuộc điều tra của cảnh sát kết thúc. Hãng không chưa đưa ra bình luận.

Đây không phải bê bối tình dục đầu tiên trong ngành hàng không. Cuối 2025, tiếp viên hàng không Lisa Denson của hãng United Airlines kiện phi công Andrew Hill cùng công ty sau khi phát hiện anh ta chia sẻ những bức ảnh nhạy cảm khi họ ân ái lên mạng. Lisa đã hẹn hò với Andrew trong 5 năm. Sau khi Andrew nhận tội đối với nhiều tội danh, Lisa đệ đơn kiện United Airlines, cho rằng hãng hàng không cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của bạn trai cũ.

Năm 2019, hai phi công của hãng JetBlue bị cáo buộc chuốc thuốc rồi tấn công tình dục hai tiếp viên hàng không trong thời gian quá cảnh ở Puerto Rico. Theo đơn kiện, một trong hai phụ nữ đã liên hệ với JetBlue về vụ việc, nhưng hãng hàng không này không có bất kỳ hành động nào.

