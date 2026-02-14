Phi công 'bị sa thải' vì quên chăn của Bộ trưởng Mỹ trên máy bay

Phi công của Tuần duyên Mỹ bị sa thải vì để quên chăn của Bộ trưởng An ninh Nội địa Noem trên máy bay, nhưng sau đó được tuyển lại vì không có người thay thế.

WSJ ngày 13/2 dẫn các nguồn tin cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Mỹ Kristi Noem đã phải đổi máy bay trong một chuyến công tác vì phi cơ bà thường sử dụng cần phải bảo dưỡng. Tuy nhiên, phi công thuộc biên chế Tuần duyên Mỹ, vốn thuộc quyền quản lý của DHS, đã quên mang chiếc chăn quen thuộc của bà sang máy bay thay thế.

Chánh văn phòng của bà Noem, ông Corey Lewandowski, nhân viên chính phủ đặc biệt không hưởng lương, sau đó đã sa thải phi công vì sơ suất này và yêu cầu ông tự mua vé máy bay thương mại về nhà khi tới nơi.

Nhưng sau đó, Lewandowski phải nhanh chóng phục chức cho phi công này vì không tìm được người thay thế để điều khiển máy bay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Mỹ Kristi Noem. Ảnh: X/@Sec_Noem

Truyền thông Mỹ không nêu rõ thời gian hay địa điểm xảy ra sự việc trên. Người phát ngôn của DHS không bác bỏ thông tin, nhưng khẳng định Bộ trưởng Noem có những "quyết định dùng người hướng tới sự xuất sắc".

Trong vai trò là nhân viên chính phủ đặc biệt, ông Lewandowski chỉ được phép làm việc tối đa 130 ngày mỗi năm. Tuy nhiên, ông đã khéo léo kéo dài thời gian này bằng cách tránh bị ghi nhận mỗi khi tới trụ sở, trong đó có cả việc ông đi nhờ đoàn xe của Bộ trưởng Noem.

Bài viết trên truyền thông Mỹ còn nói thêm rằng kể từ khi bà Noem nhậm chức vào tháng 1/2025, bà đã theo dõi sát mức độ nổi tiếng của mình so với các quan chức khác trong chính quyền Trump, nhất là so với "ông trùm biên giới" Tom Homan.

Bà Noem quản lý Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) với tư cách là người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, nhưng ông Homan lại được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm người phụ trách lĩnh vực này và có quyền báo cáo trực tiếp với Tổng thống.

Ngọc Ánh (Theo People, NY Post, WSJ)