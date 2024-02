Phi công Australia bị bắt cóc ở Papua New Guinea

Phi công người Australia và hai nhà thầu bị nhóm vũ trang bắt cóc sau khi đáp trực thăng xuống vùng cao nguyên hẻo lánh ở Papua New Guinea.

Tư lệnh cảnh sát Papua New Guinea David Manning cho biết phi công trực thăng và hai nhà thầu người địa phương hạ cánh xuống một trạm viễn thông hẻo lánh gần núi Sisa, tỉnh Hela, miền trung Papua New Guinea chiều 26/2 thì bị một nhóm vũ trang dùng súng khống chế và bắt đi.

Lực lượng cảnh sát sau đó tiến hành đàm phán với nhóm bắt cóc, đồng thời sẵn sàng nổ súng tiêu diệt trong trường hợp nhóm này chống đối. Ông Manning cho hay các tay súng nhiều khả năng không phải người bản địa.

Vị trí Papua New Guinea và Australia. Đồ họa: Google Maps

Khi cảnh sát và quân đội Papua New Guinea tiến vào khu vực núi Sisa, ba người bị bắt cóc được nhóm vũ trang trả tự do. Cảnh sát Papua New Guinea chưa thông báo danh tính của những kẻ bắt cóc, còn Bộ Ngoại giao Australia cũng chưa đưa ra bình luận.

Vùng cao nguyên bất ổn của Papua New Guinea gần đây xảy ra hàng loạt vụ bắt cóc và bạo lực giữa các bộ tộc, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuần trước, hơn 50 người bị bắn chết trong cuộc đụng độ giữa các bộ tộc thù địch.

Năm 2023, nhà khảo cổ học người Australia và hai nhà nghiên cứu người Papua New Guinea bị bắt làm con tin tại địa điểm gần nơi phi công và hai nhân viên viễn thông bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc ban đầu đòi khoản tiền chuộc một triệu USD, số tiền cực lớn đối với một trong những quốc gia nghèo nhất Thái Bình Dương.

Sau một tuần đàm phán căng thẳng giữa cảnh sát và nhóm bắt cóc, ba người được trả tự do. Họ không bị thương song bị chấn thương tâm lý.

Chính phủ Papua New Guinea đang phải chịu áp lực lớn trong việc tăng cường nguồn lực an ninh trong khu vực và giải quyết tình trạng vô pháp luật ngày càng gia tăng.

Cảnh sát Papua New Guinea tuần tra gần thị trấn Wabag, cách thủ đô Port Moresby 600 km về phía tây bắc, ngày 19/2. Ảnh: AFP

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)