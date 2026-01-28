Phi cơ hàng hiếm của Mỹ mài bụng tóe lửa trên đường băng

Máy bay nghiên cứu tầm cao WB-57F của NASA gặp sự cố kỹ thuật, phải hạ cánh bằng bụng ở bang Texas.

Sự cố xảy ra trưa 27/1 (rạng sáng nay giờ Hà Nội) khi máy bay nghiên cứu tầm cao WB-57F mang số đuôi N927NA, thuộc biên chế NASA, hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ liên hợp Ellington Field ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Video hiện trường cho thấy chiếc WB-57F hạ độ cao nhưng không thả càng đáp và tiếp đất bằng bụng, mài bụng tóe lửa trên đường băng. Phi cơ di chuyển tương đối xa rồi dừng lại, một số xe cứu hỏa áp sát nhưng dường như không cần phun chất chữa cháy.

Phi cơ nghiên cứu hàng hiếm của Mỹ mài bụng trên đường băng Máy bay WB-57F hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Ellington Field ở Houston, bang Texas, Mỹ ngày 27/1. Video: KHOU 11

NASA sau đó xác nhận máy bay WB-57F phải hạ cánh bằng bụng xuống căn cứ Ellington Field do sự cố kỹ thuật. "Tất cả phi công đều an toàn. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, đồng thời thu thập thêm dữ liệu và cập nhật thông tin một cách minh bạch", cơ quan này cho hay.

Máy bay gặp sự cố là chiếc WB-57F duy nhất đang hoạt động của NASA, hai phi cơ còn lại đang nằm đất để chờ hoàn thành đợt kiểm tra lớn theo định kỳ. Theo NASA, quá trình kiểm tra của chiếc mang số đuôi N926NA dự kiến hoàn tất vào tháng 2, còn phi cơ N928NA đã bị đình chỉ vô thời hạn.

"Trong trường hợp chiếc N927NA được đánh giá là có thể sửa chữa và trở lại hoạt động, máy bay vẫn có nguy cơ phải ngừng bay trong thời gian dài. Do đó, NASA phải đánh giá lại tình trạng phi cơ N928NA và hoàn tất kiểm tra để đảm bảo duy trì hoạt động của đội bay", biên tập viên Kai Greet của chuyên trang hàng không Aviationist nhận định.

Máy bay nghiên cứu tầm cao WB-57F được chế tạo trên cơ sở trinh sát cơ RB-57F, phiên bản phát triển từ khung thân oanh tạc cơ B-57 được Mỹ chế tạo dựa trên mẫu Canberra của Anh. RB-57F có tốc độ tối đa 760 km/h và tầm bay khoảng 4.600 km.

WB-57F mang lại nhiều giá trị cho cả NASA lẫn quân đội Mỹ nhờ khả năng hoạt động ổn định trên độ cao 18.000 m và mang tải gần 4 tấn. Phi đội WB-57F từng hỗ trợ chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan, tham gia thử nghiệm chuyển tiếp thông tin trên không để kết nối các đơn vị với nhau.

Trong những năm gần đây, hoạt động nổi bật của WB-57F là mang theo camera ghi lại chi tiết các vụ phóng tên lửa và thu hồi khoang tàu vũ trụ để phân tích kỹ thuật, trong số này có video những lần thử tàu vũ trụ Starship của SpaceX.

Nguyễn Tiến (Theo TWZ, Aviationist, AP)