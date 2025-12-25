Phép toán 10 ÷ 2(5 + 2) = 35 hay 5/7?

Một phép toán tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng mạng chia thành hai phe đối lập.

Một bên khẳng định kết quả là 35, trong khi bên còn lại cho rằng đáp án đúng phải là 5/7. Bạn đứng về phía nào?

Theo đó, cộng đồng mạng xôn xao trước một phép toán ngắn gọn nhưng gây tranh cãi không hồi kết: 10:2(5 + 2) bằng bao nhiêu?

Thoạt nhìn, đây chỉ là một phép toán cơ bản dành cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, khi bắt tay vào giải, nhiều người bất ngờ nhận ra rằng mỗi cách hiểu lại dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác nhau.

Một bộ phận người giải cho ra kết quả 35, dựa trên cách thực hiện phép nhân và phép chia theo thứ tự quen thuộc. Trong khi đó, nhóm còn lại khẳng định đáp án phải là 5/7, vì cho rằng biểu thức cần được hiểu theo một cách khác về dấu ngoặc và phép toán đi kèm.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn, mạng xã hội và cả trong lớp học. Người thì viện dẫn quy tắc toán học, người lại đưa ra ví dụ thực tế để bảo vệ quan điểm của mình. Vậy theo bạn, đâu mới là cách hiểu đúng của phép toán này? Bạn nghiêng về kết quả 35 hay 5/7?

Mộc Trà