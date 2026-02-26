'Phép màu' thụ tinh ống nghiệm sau một thập kỷ uống thuốc nam

Mang tâm lý "thử nốt lần này" sau 10 năm uống hàng trăm thang thuốc nam, bắc ròng rã, người phụ nữ ở Ninh Bình đón con gái đầu lòng nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) và sự hỗ trợ chi phí từ bệnh viện.

Chị Lan kết hôn năm 2013 nhưng suốt 6 năm liền không có con. Hai vợ chồng rong ruổi khắp các tỉnh thành tìm thầy bốc thuốc, uống hàng trăm nồi thuốc bắc đắng ngắt nhưng vẫn vô vọng. Áp lực từ những lời hỏi thăm mỗi dịp lễ Tết khiến chị nhiều lần đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng.

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi cặp vợ chồng quyết định đến Bệnh viện Bưu điện thăm khám trong đợt hỗ trợ miễn phí. Các bác sĩ chẩn đoán chị Lan mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Tình trạng rối loạn nội tiết phổ biến này khiến buồng trứng có nhiều nang nhỏ nhưng không thể rụng, cản trở thụ thai tự nhiên. Nhận gói hỗ trợ trị giá 12 triệu đồng, hai vợ chồng quyết định thực hiện IVF. Phép màu đã đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Chị Lan đậu thai và hạ sinh một bé gái khỏe mạnh vào giữa tháng 11/2023.

Bác sĩ sàng lọc phôi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để tiếp tục nhân rộng những "quả ngọt" như gia đình chị Lan, từ ngày 28/2 đến 6/3/2026, Bệnh viện Bưu điện tổ chức tuần lễ khám và tư vấn miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Cơ sở y tế này miễn toàn bộ chi phí thăm khám, xét nghiệm máu, nội tiết, siêu âm, tinh dịch đồ và chụp tử cung vòi trứng. Đồng thời, bệnh viện tặng gói xét nghiệm 7 triệu đồng cho người làm hồ sơ IVF trong tuần lễ này và dành 1.050 voucher hỗ trợ kinh phí thực hiện IVF trong năm nay.

Bác sĩ Trần Hùng Mạnh, Giám đốc viện, cho biết chương trình hỗ trợ này đã duy trì suốt 10 năm qua nhằm san sẻ gánh nặng kinh tế, tiếp thêm động lực cho người bệnh không bỏ cuộc. "Nhiều ca bệnh rất khó, nhưng y học hiện đại can thiệp đúng thời điểm và đúng kỹ thuật hoàn toàn có thể tạo ra phép màu", bác sĩ Mạnh khẳng định.

Thống kê của Bộ Y tế, hơn một triệu cặp vợ chồng đang vô sinh hiếm muộn, trong đó khoảng 50% tuổi dưới 30, ảnh hưởng đến mức sinh chung tại Việt Nam. Bác sĩ khuyên các cặp đôi cần thăm khám tiền sản khi có kế hoạch mang thai, phụ nữ mang thai cần sàng lọc trước sinh. Trong đó, nhóm mẹ bầu cần quan tâm đặc biệt là phụ nữ trên 35 tuổi, mang đa thai, có tiền sử bất thường nhiễm sắc thể hoặc gene di truyền. Người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, tiền sử sảy thai, thai lưu, sinh non, sinh con bị dị tật cũng cần thăm khám để sàng lọc và sinh con khỏe mạnh.

Thùy An