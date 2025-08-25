Phép màu của người mẹ mắc hội chứng 'dễ chết nếu mang thai'

TP HCMMắc bệnh hiếm Budd-Chiari tưởng chừng không thể làm mẹ, người phụ nữ 32 tuổi viết nên phép màu khi sinh con khỏe mạnh.

Ba năm trước, người phụ nữ quê Tây Ninh nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, bí tiểu kéo dài, đau bụng và bụng trướng to, chữa trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng Budd-Chiari, bệnh lý ít gặp với tỷ lệ một trên 2,5 triệu dân.

Bình thường, máu sau khi đi qua gan sẽ thoát ra qua các tĩnh mạch gan, đổ vào tĩnh mạch chủ dưới rồi trở về tim. Ở người mắc Budd-Chiari, dòng chảy này bị cản trở, gây tắc nghẽn tĩnh mạch gan. Gan dần sưng to, đau khi chạm vào, dịch thoát ra ổ bụng gây cổ trướng - triệu chứng phổ biến của bệnh. Do biểu hiện không đặc hiệu, hội chứng này thường dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh gan khác, cần xét nghiệm chức năng gan kết hợp siêu âm, chụp CT mới chẩn đoán chính xác.

Nhờ được phát hiện kịp thời, các bác sĩ đã đặt stent tĩnh mạch và điều trị kháng đông, giúp bệnh ổn định. Chị trở lại cuộc sống bình thường, lập gia đình và mang thai tự nhiên. Ngay từ đầu thai kỳ, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh thuốc kháng đông theo từng giai đoạn và theo dõi sự phát triển của thai qua siêu âm, Doppler mạch máu cùng các xét nghiệm định kỳ.

Đến tuần thai 38, khi phát hiện tình trạng thai chậm tăng trưởng và giảm máu nuôi, các bác sĩ hội chẩn, ngưng kháng đông kịp thời để phẫu thuật bắt con. Nhờ sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa Sản thường, Tim mạch can thiệp, Gây mê hồi sức và Bệnh lý sơ sinh, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, an toàn. Ngay sau sinh, sản phụ được tái khởi động kháng đông sớm để ngăn ngừa huyết khối và tránh tắc stent.

BS.CK2 Ngô Minh Hưng, người trực tiếp mổ sinh, bế em bé sau khi chào đời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 25/8, BS.CK2 Ngô Minh Hưng, Trưởng Khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Thai kỳ vốn là yếu tố nguy cơ khởi phát Budd-Chiari do tình trạng tăng đông sinh lý. Ở phụ nữ đã mắc bệnh, việc mang thai làm nặng thêm bệnh, nguy cơ tử vong cao nếu chưa điều trị ổn định. Tỷ lệ có thai và sinh sống thành công rất thấp, chỉ khoảng 20-30% phụ nữ Budd-Chiari mạn tính có thể sinh con, hầu hết đều phải dùng kháng đông trong thai kỳ. Thai cũng dễ gặp biến chứng như sẩy thai, thai chết lưu hoặc thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Phụ nữ mắc hội chứng Budd-Chiari chỉ nên mang thai khi bệnh đã ổn định. Khi mang thai, cần được khám và hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá chức năng gan, thận, xét nghiệm đông máu và siêu âm kiểm tra stent. Thuốc kháng đông được chuyển sang heparin TLPT thấp trong thai kỳ, theo dõi thai sát qua siêu âm và xét nghiệm. Trước sinh, thuốc được ngưng đúng lúc để tránh chảy máu và khởi động lại sớm sau sinh để ngăn ngừa huyết khối.

Xúc động khi chứng kiến con gái vượt cạn thành công, mẹ sản phụ cho biết ngày con được chẩn đoán bệnh, cả gia đình tưởng chừng như mất hết hy vọng. May mắn, các bác sĩ đã cứu chữa và theo sát từng bước. "Được bồng cháu ngoại trên tay, tôi vô cùng biết ơn tập thể y bác sĩ đã mang lại phép màu này cho gia đình", bà nói.

Lê Phương