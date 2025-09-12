Công ty Phenikaa Pharma Distribution sẽ tham gia sản xuất, kinh doanh dược phẩm, ứng dụng công nghệ cao để có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lễ ra mắt được tổ chức tại Đồng Tháp ngày 11/9. Công ty đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo ra các sản phẩm độc quyền, chất lượng cao, được phát triển từ nhà máy dược phẩm đạt chuẩn EU-GMP thuộc Phenikaa Pharma.

Thương hiệu Phenikaa Pharma Distribution ra mắt ngày 11/9 tại Đồng Tháp. Ảnh: Phenikaa Pharma Distribution

Ông Hà Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Công ty Phenikaa Pharma Distribution, cho biết để thực hiện mục tiêu trên, Phenikaa Pharma Distribution thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong ngành như BV Pharma, Ladophar, TCP Pharmacy, Thuocsi... Trong giai đoạn đầu, công ty tập trung đồng bộ ba kênh chiến lược: mở rộng hệ thống phân phối tại các nhà thuốc (OTC); cung ứng cho bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc và hệ thống nhà thuốc, đồng hành cùng nhà thuốc lẻ cạnh tranh với các chuỗi nhà thuốc lớn, kết hợp bán thuốc, tư vấn và chăm sóc sức khỏe (ETC). Đồng thời, công ty thiết lập danh mục sản phẩm đa dạng với hơn 100 sản phẩm, đáp ứng nhu cầu điều trị, hướng tới có các sản phẩm độc quyền đạt chuẩn quốc tế.

Ông Hà Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Công ty Phenikaa Pharma Distribution, phát biểu tại lễ ra mắt thương hiệu. Ảnh: Phenikaa Pharma Distribution

"Đây là bước đi chiến lược để tạo dựng dấu ấn khác biệt và khẳng định vị thế thương hiệu. Chúng tôi mong muốn sẽ mang đến thêm lựa chọn uy tín cho người tiêu dùng, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam", ông Sơn nói.

Tập đoàn Phenikaa là một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn tại Việt Nam, nổi bật với hệ sinh thái trải dài từ nghiên cứu, công nghệ, sản xuất đến thương mại - dịch vụ. Với khẩu hiệu "Hiện thực hóa mọi cam kết", Phenikaa không ngừng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mũi nhọn, trong đó y tế và dược phẩm là trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

(Nguồn: Phenikaa Pharma Distribution)