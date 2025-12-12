Phenikaa đầu tư vào y tế dự phòng công nghệ cao

GC&Phenikaa Healthcare Center khai trương tại Hà Nội, giới thiệu mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động và ứng dụng công nghệ cao, đánh dấu bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái y tế toàn diện của Phenikaa.

Việt Nam nhiều năm qua chứng kiến sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa... Theo thống kê tại các bệnh viện lớn, 50 - 80% bệnh nhân ung thư chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, kéo theo tỷ lệ tử vong cao và chi phí điều trị tăng mạnh. Sự chuyển dịch mô hình bệnh tật này cho thấy nhu cầu cấp thiết đầu tư cho chăm sóc sức khỏe chủ động và tầm soát sớm bằng công nghệ cao.

Nắm bắt xu thế đó, Phenikaa xác định y tế dự phòng công nghệ cao là một trụ cột trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Việc hợp tác với Tập đoàn GC (Hàn Quốc) để xây dựng GC&Phenikaa Healthcare Center hiện thực hóa mục tiêu tạo ra mô hình y tế hiện đại, vận hành tối ưu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát sức khỏe. Trung tâm đáp ứng nhu cầu khám sàng lọc chất lượng cao, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống phòng ngừa bệnh tật - nền tảng của y học hiện đại.

Sự kiện khai trương GC&Phenikaa Healthcare Center. Ảnh: Phenikaa

GC là một trong những tập đoàn y tế - dược phẩm lớn của Hàn Quốc, với gần 60 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dữ liệu y tế, y học dự phòng và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Phenikaa và GC gặp nhau ở triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, coi sức khỏe cộng đồng và tiến bộ y học là mục tiêu cốt lõi.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của GC trong tầm soát ung thư, chẩn đoán sớm bằng AI, chuyển đổi số và năng lực đổi mới sáng tạo của Phenikaa tạo nên nền tảng hợp tác lâu dài. Hợp tác này giúp GC mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Phenikaa tiếp cận các chuẩn y tế tiên tiến, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh trong nước.

Tập đoàn Phenikaa xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh từ nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh - công nghệ y tế - dược phẩm - chăm sóc toàn diện với bốn trụ cột chính:

Dịch vụ y tế. Tập đoàn xây dựng hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế gồm bệnh viện, trung tâm, phòng khám... cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện, thăm khám, điều trị cho người bệnh. Nổi bật là Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) có mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, quy mô 800 giường bệnh và hơn 30 trung tâm - khoa chuyên môn, đáp ứng tối đa 1.000 lượt khám mỗi ngày, hoạt động cuối năm 2024.

Khuôn viên Bệnh viện Đại học Phenikaa. Ảnh: Phenikaa

Công nghệ và chuyển giao. Các trung tâm nghiên cứu phát triển y - dược, trung tâm tương đương sinh học... thuộc Tập đoàn Phenikaa đóng vai trò kiến tạo tri thức y học và phát triển công nghệ mới, chuyển giao ứng dụng phục vụ điều trị kiểm soát, tầm soát bệnh tật hiệu quả.

Sản xuất kinh doanh dược phẩm. Nhà máy Dược Phenikaa sản xuất dược phẩm theo chuẩn WHO-GMP/EU-GMP, nghiên cứu phát triển thuốc mới, nhận chuyển giao công nghệ từ nội bộ và các bên liên quan.

Giáo dục và đào tạo. Trường Y Dược Phenikaa thuộc Đại học Phenikaa đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của hệ thống y tế Việt Nam.

Trong Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Phenikaa, GC&Phenikaa Healthcare Center giữ vai trò quan trọng, thể hiện định hướng lấy y tế dự phòng làm nền tảng cho tương lai chăm sóc sức khỏe. Điểm khác biệt của trung tâm nằm ở ứng dụng công nghệ số và trải nghiệm cá nhân hóa, như hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại tích hợp AI đạt chuẩn FDA, CE và được Bộ Y tế chứng nhận; AI phân tích chuyên sâu dữ liệu xét nghiệm và hình ảnh, phát hiện tổn thương từ 1-2 mm, giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm; quy trình chẩn đoán kép kết hợp AI và hội chẩn chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó là quy trình tầm soát 14 bệnh ung thư và 30 bệnh lý lối sống được tối ưu, rút ngắn còn khoảng 2 giờ; mô hình khám "không giấy tờ" với vòng tay định danh RF mang lại trải nghiệm thuận tiện, liền mạch.

GC&Phenikaa Healthcare Center hoạt động theo mô hình quản lý sức khỏe dài hạn, dự phòng bệnh tật, ứng dụng công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp cá thể hóa cho từng đối tượng. Ảnh: Phenikaa

Sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center thể hiện định hướng của Phenikaa trong việc tham gia phát triển y tế dự phòng ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam. Trung tâm được kỳ vọng góp phần vào các mục tiêu của ngành y tế về chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Phenikaa đặt mục tiêu dài hạn xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện theo chuẩn quốc tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ hiện đại ngay trong nước.

Thế Đan