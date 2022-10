Long AnNhiều nam nữ đang chơi ma túy trong quán karaoke Dạ Hương ở TP Tân An thì cảnh sát ập vào kiểm tra, rạng sáng 6/10.

Nhóm người chơi ma túy tại quán karaoke rạng sáng 6/10. Ảnh: Nam An

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP Tân An đột kích quán karaoke Dạ Hương tại phường 4, phát hiện gần 20 người (20-35 tuổi) trong hai phòng đang mở nhạc rất lớn.

Những người này có biểu hiện không tỉnh táo, trong phòng có ma túy và dụng cụ sử dụng.

Cảnh sát thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng trong quán karaoke. Ảnh: Nam An

Kết quả test nhanh cho thấy 11 người dương tính với chất ma túy. Cảnh sát đang được điều tra mở rộng.

Nam An