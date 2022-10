Phe ly khai Ukraine nói Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu than Donbass

Lãnh đạo Donetsk cho biết khu vực đang tăng cường cung cấp than ra nước ngoài cho nhiều khách hàng có nhu cầu lớn, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Vitaly Khotsenko, Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, trả lời hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 5/10, cho biết than ở vùng này được xuất khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó vận chuyển đến các quốc gia ở Trung Đông và châu Phi.

Một thợ mỏ làm việc tại một mỏ than ở Shakhtarsk, Donetsk, ngày 22/9/2016. Ảnh: AFP.

Khotsenko giải thích rằng than đang được xuất khẩu sang các thị trường truyền thống. Theo ông, than khai thác tại DPR có chất lượng cao và do đó được thị trường quốc tế tìm mua.

Vùng Donbass, gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk, có nguồn tài nguyên dồi dào như dầu mỏ, khí đốt, than đá và quặng sắt. Donetsk có mỏ than lớn thứ tư ở châu Âu, trữ lượng khai thác ước tính hơn 10 tỷ tấn. Tính đến tháng 2, vùng Donbass có 115 mỏ than đang hoạt động, sản xuất khoảng 70 triệu tấn/năm.

Ngày 5/10, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thành luật 4 hiệp ước sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng cùng Kherson và Zaporizhzhia vào lãnh thổ Nga sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Ukraine và nhiều nước phương Tây phản đối động thái này, khẳng định không công nhận kết quả.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO, song tăng cường quan hệ hợp tác với cả Nga và Ukraine. Ankara là đối tác thương mại quan trọng của Moskva trong bối cảnh phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nhà cung cấp máy bay không người lái (UAV) hàng đầu cho Ukraine, tác động đáng kể đến cục diện chiến trường hơn nửa năm qua. Ankara đã đóng vai trò quan trọng để Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận đảm bảo vận chuyển an toàn ngũ cốc qua Biển Đen hồi tháng 7, nhằm giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Những khu vực Nga đang kiểm soát trong 4 tỉnh trưng cầu dân ý sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Đồ họa: Guardian.

Đức Trung (Theo RT, RIA Novosti)