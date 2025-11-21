Phế Liệu VN phát triển mạng lưới thu mua chuyên nghiệp

Công ty Phế Liệu VN triển khai dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ khảo sát đến thanh toán 24/7.

Thị trường thu mua phế liệu tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cao trong xử lý và tái sử dụng nguồn vật liệu kim loại, nhựa, dây điện từ các khu công nghiệp, công trình xây dựng và khu dân cư. Nắm bắt xu hướng đó, công ty Phế Liệu VN đã xây dựng hệ thống thu mua phế liệu chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu minh bạch, an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng.

Công ty hiện triển khai dịch vụ thu mua và thanh lý phế liệu tận nơi tại TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp phục vụ nhiều nhóm khách hàng như công trình xây dựng, nhà xưởng, cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp cần thanh lý máy móc, thiết bị hoặc vật tư tồn kho. Các mặt hàng thu mua gồm phế liệu đồng, sắt thép, nhôm, inox, chì, kẽm, dây điện, motor, bo mạch, linh kiện điện tử và phế liệu công trình.

Một số mặt hàng mà Phế Liệu VN đang thu mua. Ảnh: Phế Liệu VN

Công ty thiết kế dịch vụ thu mua trọn gói dành cho các doanh nghiệp đang giải thể, cải tạo, di dời hoặc nâng cấp nhà xưởng. Đội ngũ kỹ thuật viên của công ty trực tiếp đến khảo sát, định giá, tháo dỡ và thu gom toàn bộ vật tư trong thời gian ngắn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc. Toàn bộ giao dịch đều có hóa đơn, biên bản bàn giao, giúp khách hàng thuận tiện trong việc hạch toán và quản lý chi phí.

Giá thu mua được cập nhật theo biến động thị trường hàng ngày, công khai trên website công ty để khách hàng dễ dàng tra cứu và đối chiếu. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, doanh nghiệp luôn đảm bảo "cân đúng, giá thật, thanh toán ngay" nhằm mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong mọi giao dịch.

Để thúc đẩy hợp tác lâu dài, công ty triển khai chính sách chiết khấu và hoa hồng linh hoạt cho khách hàng và đối tác giới thiệu nguồn hàng. Mức chiết khấu dao động 10-30% giá trị giao dịch, tùy theo loại phế liệu và sản lượng thực tế. Theo đại diện công ty, chính sách này vừa mang lại quyền lợi tài chính cho đối tác, vừa khuyến khích cộng đồng tham gia mạng lưới thu gom phế liệu sạch. Các cá nhân, đại lý thu mua nhỏ, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể đăng ký làm đối tác liên kết chính thức để được hưởng hoa hồng định kỳ và ưu tiên trong các chương trình thu mua quy mô lớn.

"Chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác. Khi khách hàng tin tưởng giới thiệu nguồn hàng, đó là sự ghi nhận lớn nhất cho chất lượng dịch vụ của công ty," bà Nguyễn Thị Lan, giám đốc công ty cho biết.

Công ty cũng cam kết toàn bộ hoạt động thu mua và vận chuyển được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải công nghiệp và an toàn vận chuyển. Theo đó, công ty trang bị đội xe chuyên dụng, xây dựng các quy trình phân loại và đóng gói nhằm hạn chế bụi, tiếng ồn và tránh phát sinh chất thải nguy hại ra môi trường. Phế liệu sau khi thu gom được chuyển giao đến các đơn vị xử lý và tái chế được cấp phép, bảo đảm quá trình thu hồi vật liệu diễn ra khép kín và đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Xe vận chuyển của Phế Liệu VN. Ảnh: Phế Liệu VN

Thông qua hoạt động thu gom và thu hồi phế liệu công nghiệp, Phế Liệu VN cho biết góp phần giảm áp lực rác thải, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế lãng phí trong sản xuất. Việc luân chuyển lại nguồn vật liệu giúp doanh nghiệp đối tác tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản và hướng đến mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Đại diện Phế Liệu VN cho biết định hướng của công ty phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn mà Việt Nam đang triển khai, tạo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm môi trường. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu công nghiệp, công ty duy trì vai trò là đối tác uy tín của các nhà xưởng, khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất.

"Chúng tôi chú trọng quy trình làm việc minh bạch, dịch vụ tận tâm và chính sách hợp tác linh hoạt, coi đó là nền tảng để cùng khách hàng xây dựng mô hình phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường", đại diện công ty chia sẻ.

