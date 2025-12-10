Phe Dân chủ lần đầu giành lại ghế thị trưởng Miami sau gần 30 năm

MỹBà Eileen Higgins, ứng viên đảng Dân chủ, đắc cử Thị trưởng Miami, vị trí mà các thành viên Cộng hòa nắm giữ gần ba thập kỷ qua.

Bà Eileen Higgins ngày 9/12 vượt qua ứng viên Cộng hòa Emilio Gonzalez để tiếp quản ghế Thị trưởng Miami, bang Florida, nơi từng được coi là thành trì của đảng Cộng hòa.

Bà Higgins, 61 tuổi, là thành viên Dân chủ đầu tiên giữ chức thị trưởng Miami kể từ năm 1997, cũng là thị trưởng đầu tiên không phải người gốc Tây Ban Nha kể từ những năm 1990. Phe Cộng hòa đã thống trị chính trường thành phố trong gần ba thập kỷ qua, với Thị trưởng sắp mãn nhiệm là Francis Suarez.

Bà Eileen Higgins phát biểu tại sự kiện ở Miami, ngày 4/12. Ảnh: AP

Theo giới quan sát, chiến thắng này là một cú hích mới cho đảng Dân chủ, sau kết quả tốt hơn kỳ vọng trong loạt cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 11. Phe Dân chủ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, thậm chí Thượng viện trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm sau.

Về lý thuyết, cuộc bầu cử ở Miami là phi đảng phái, nhưng cả hai đảng đều tham gia vào các chiến dịch vận động cho ứng viên của mình.

Cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel, cựu bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg và thượng nghị sĩ Ruben Gallego là những gương mặt Dân chủ ủng hộ bà Higgins. Phía Cộng hòa có Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Rick Scott ra mặt ủng hộ ông Gonzalez.

Miami có khoảng 500.000 dân, đông dân thứ hai bang Florida sau Jacksonville. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump đã đánh bại bà Kamala Harris tại hạt Miami-Dade, nơi bao gồm cả thành phố Miami.

Đức Trung (Theo Hill, AP)