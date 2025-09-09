Phe Dân chủ công bố 'thư mừng sinh nhật ông Trump gửi Epstein'

Đảng Dân chủ công bố thư chúc mừng sinh nhật được cho là do ông Trump viết gửi tỷ phú Epstein, trong đó nhắc đến một "bí mật tuyệt vời".

Các nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, đơn vị đang theo dõi cuộc điều tra hình sự đối với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, ngày 8/9 công bố bức thư trên mạng xã hội sau khi thu được nó từ nơi ở của ông này.

Thông điệp được viết bên trong hình vẽ phác thảo cơ thể một phụ nữ khỏa thân. Nó dường như nằm trong cuốn sách chứa các lá thư từ bạn bè gửi cho Epstein để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 và do Ghislaine Maxwell tổng hợp. Maxwell, 63 tuổi, bị kết án 20 năm tù vào năm 2022 vì hành vi mại dâm trẻ vị thành niên cùng các tội danh khác liên quan đến Epstein, người từng là bạn trai bà.

Tòa án ở New York hồi năm 2021 công bố một bức ảnh không rõ ngày tháng cho thấy Jeffrey Epstein bên cạnh Ghislaine Maxwell. Ảnh: AFP

Bức thư ghi lại một đoạn đối thoại ngắn giữa "Donald" và "Jeffrey".

Donald: "Chúng ta có một vài điểm chung".

Jeffrey: "Nghĩ lại thì đúng thế thật".

"Những bí ẩn là thứ không bao giờ xưa cũ, ông có nhận ra điều đó không?", Donald hỏi.

"Thực ra, lần gần nhất tôi gặp ông, tôi đã thấy rõ điều đó rồi", Jeffrey trả lời.

"Có một người bạn thật là điều tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật và chúc mỗi ngày lại là một bí mật tuyệt vời khác", phần cuối bức thư viết lời của Donald, theo sau là chữ ký của ông Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng bức thư trên là giả. Bà cho biết "rất rõ ràng là Tổng thống Donald Trump không phải người vẽ bức hình này và cũng không ký vào đó".

Tổng thống Trump, 79 tuổi, đã kiện tờ Wall Street Journal 10 tỷ USD sau khi tờ báo này đưa tin về sự tồn tại của bức thư. Ông khẳng định mình chưa bao giờ gửi nó. Karoline Leavitt cho hay đội ngũ pháp lý của Tổng thống sẽ "tiếp tục theo đuổi vụ kiện một cách quyết liệt".

Tỷ phú tài chính người Mỹ Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Giới chức Mỹ khi đó tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ án và quyết tâm điều tra đến cùng các đồng phạm của tỷ phú này. Ông Trump, bạn cũ của Epstein, từng tuyên bố sẽ công khai hồ sơ nếu đắc cử, nhưng tới nay chưa làm vậy và nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa "đừng phí thời gian" về vụ án, khiến một bộ phận người ủng hộ ông bất mãn.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đang dẫn đầu nỗ lực thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, buộc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phải công bố toàn bộ hồ sơ Epstein dưới dạng có thể tra cứu.

Toàn bộ 212 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật và nó sẽ được thông qua nếu có thêm 6 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Ông Khanna cho biết sẽ tổ chức họp báo hôm nay với 10 nạn nhân của Epstein, mang đến các thông tin "có thể gây chấn động", buộc các nghị sĩ khác phải ủng hộ dự luật.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)