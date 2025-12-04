Phe Dân chủ công bố hình ảnh mới trên 'đảo ấu dâm' của Epstein

Các nghị sĩ Dân chủ đăng những hình ảnh chưa từng được công bố về hòn đảo nơi tỷ phú ấu dâm Epstein bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội.

Các nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 3/12 công bố loạt hình ảnh mới được chụp trên Little St James, hòn đảo tư nhân có diện tích hơn 28,3 hecta nằm trong Quần đảo Virgin thuộc Mỹ được tỷ phú Jeffrey Epstein mua năm 2016.

Little St James có một khu nhà ở chính, 4 biệt thự dành cho khách, bãi đỗ trực thăng, bến tàu riêng và hai hồ bơi, ba bãi biển riêng cùng nhiều tiện ích khác. Năm 2020, các quan chức Quần đảo Virgin thuộc Mỹ cáo buộc Epstein dụ dỗ các phụ nữ và bé gái, có em mới 11 tuổi, tới đảo Little St James để "môi giới mại dâm, xâm hại và giam giữ", khiến hòn đảo bị gọi với biệt danh "đảo ấu dâm".

Một bức ảnh được phe Dân chủ công bố cho thấy căn phòng trong biệt thự trên đảo được trang trí bằng những chiếc mặt nạ hình đầu người treo khắp tường, ở giữa dường như là ghế nha sĩ.

Căn phòng có ghế nha sĩ trên hòn đảo của tỷ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện

Một căn phòng khác có tấm bảng đen lớn, viết nguệch ngoạc một số từ như "quyền lực", "dối trá", "sự thật" và "âm nhạc". Phòng tắm trên hòn đảo được bài trí với tông màu trắng chủ đạo, chất đầy gối, khăn tắm.

Phòng ngủ cũng được thiết kế với tông trắng chủ đạo, đồ vật bài trí đơn giản. Còn một bức ảnh chụp chiếc điện thoại bàn trên hòn đảo, với nút gọi tắt tới những cái tên: Darren, Rich, Mike, Patrick và Larry. Một số cái tên khác bị che đi.

Phòng tắm trên hòn đảo của tỷ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện

"Mọi người hãy tự mình xem những bức ảnh này. Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi mọi thứ được phanh phui và đòi lại công lý cho các nạn nhân", các đảng viên Dân chủ viết.

Phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng công bố video quang cảnh bên ngoài cũng như bên trong khu bất động sản trên hòn đảo của Epstein.

Video cho thấy khu bất động sản rất rộng lớn, bên ngoài khuôn viên chủ yếu được trồng những cây cọ, bao xung quanh là những căn nhà nhỏ. Nơi đây còn có bãi đáp trực thăng nằm gần một hồ bơi. Từ hồ bơi có lối đi lát đá dẫn tới bãi biển.

Phe Dân chủ công bố hình ảnh trên 'đảo ấu dâm' của Epstein Quang cảnh hòn đảo của tỷ phú Jeffrey Epstein. Video: X/@mtracey

Động thái của phe Dân chủ diễn ra cùng ngày các nghị sĩ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trả lời về thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ công bố toàn bộ hồ sơ Epstein.

Quốc hội đã thông qua dự luật công bố hồ sơ Epstein và Tổng thống Trump cũng đã ký thành luật, đồng nghĩa hồ sơ Epstein phải được công khai trong vòng 30 ngày, muộn nhất là vào 5/12. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy hồ sơ sẽ được công bố toàn bộ.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo Independent, Yahoo News, Guardian)