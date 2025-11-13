Phe Dân chủ công bố email tỷ phú ấu dâm nhắc về ông Trump

Các hạ nghị sĩ Dân chủ công bố loạt email tỷ phú Epstein nhắc về ông Trump, song Nhà Trắng nói những điều này chỉ chứng minh ông trong sạch.

Đảng Dân chủ ngày 12/11 công bố các email mà tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein từng gửi cho tác giả sách Michael Wolff và Ghislaine Maxwell, đồng phạm đang thụ án 20 năm tù. Trong một email gửi Wolff năm 2019, Epstein viết rằng ông Trump "biết về các cô gái", dù không rõ cụm từ đó có nghĩa là gì.

Trong một email khác cũng vào năm 2019, Epstein viết rằng ông Trump "đã đến nhà tôi nhiều lần" và "chưa bao giờ massage". Phe Dân chủ cũng công bố một tin nhắn Epstein gửi Maxwell năm 2011, mô tả ông Trump là người "rất kín tiếng", thêm rằng ông đã "dành hàng giờ" ở nhà Epstein cùng với một phụ nữ sau này được xác định là nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Ông Trump (trái) và Epstein tại bữa tiệc ở Mar-a-Lago, bang Florida hồi tháng 11/1992. Ảnh: NBC News

Tổng thống Mỹ cáo buộc đảng Dân chủ công bố các email nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi việc chính phủ đóng cửa kỷ lục 43 ngày.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng lên án đảng Dân chủ đã xóa tên nạn nhân trong các email được công bố. Theo bà Leavitt, người mà Epstein nói ông Trump đã dành hàng giờ cùng là Virginia Giuffre. Nạn nhân này đã tự tử hồi tháng 4 và trong cuốn hồi ký của bà đã khen ông Trump thân thiện, không cáo buộc ông có bất cứ hành vi sai trái nào.

"Những email này chỉ thêm khẳng định Tổng thống Trump không làm gì sai", bà Leavitt nhấn mạnh.

Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản. Tổng thống Mỹ phủ nhận từng đến nhà của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgin, nơi diễn ra các hành động phạm tội. Ông Trump khẳng định không biết về các hành vi trái luật của Epstein.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)