Phe Cộng hòa thoát hiểm trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Tennessee

Ứng viên Cộng hòa chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế nghị sĩ bang Tennessee, dù đây là khu vực có truyền thống ủng hộ đảng này.

Cử tri khu vực bầu cử số 7 tại Nashville, Tennessee ngày 2/12 tham gia cuộc bầu cử đặc biệt để chọn người thay thế nghị sĩ Cộng hòa Mark Green, người từ chức hồi tháng 7 để bắt đầu công việc kinh doanh. Cuộc bầu cử đặc biệt này chứng kiến mà so kè quyết liệt giữa ứng viên Cộng hòa Matt Van Epps và đối thủ đảng Dân chủ Aftyn Behn.

Theo kết quả kiểm đếm 95% tổng phiếu bầu, Epps đã giành chiến thắng sít sao trước Behn, với khoảng cách 9 điểm phần trăm. Đây được coi là một cú "thoát hiểm" cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử vốn được coi là "sân nhà" của họ.

Ông Matt Van Epps tại Franklin, Tennessee hôm 1/12. Ảnh: AP

Khu vực bầu cử số 7 là nơi Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng với cách biệt 22 điểm phần trăm hồi năm ngoái. Ông Green năm ngoái cũng giành chiến thắng với cách biệt hơn 21 điểm phần trăm tại đây.

Trong giai đoạn tranh cử, nhiều dấu hiệu cho thấy cử tri ở đây dần quay lưng với ứng viên Cộng hòa và quay sang ủng hộ đại diện của đảng Dân chủ. Nếu Behn giành chiến thắng, đảng Dân chủ sẽ thu hẹp cách biệt với phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.

Đây là lý do các siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) của đảng Cộng hòa đã đổ hàng triệu USD vào chiến dịch vận động ở Tennessee để đảm bảo khả năng chiến thắng cho Epps.

Ông Epps, cựu binh sĩ lục quân và từng làm quan chức ở bang, đã vận động tranh cử dựa trên các chương trình hành động MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) và hứa sẽ tiếp nối di sản của cựu nghị sĩ Green.

Đảng Cộng hòa hoan nghênh chiến thắng của ông Epps, trong đó Tổng thống Trump nói đây là chiến thắng lớn, đã đem tới "đêm tuyệt vời" cho đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 9 điểm phần trăm giữa ông Epps và ứng viên Dân chủ Behn cho thấy kết quả bầu cử của đảng Dân chủ đã cải thiện hơn so với năm 2024.

Phe Dân chủ coi đây là tín hiệu tốt cho đảng này trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2026. Các ứng viên đảng này trước đó cũng giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử địa phương ở New York, Virginia và New Jersey.

"Những gì xảy ra tại Tennessee tối nay cho thấy rõ ràng đảng Dân chủ đang ở thế tấn công và đảng Cộng hòa đang ở tình cảnh khó khăn", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin nói, gọi kết quả ở Tennessee là thành tích vượt trội và là tín hiệu cảnh báo tới đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh nỗ lực tiếp cận cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, khi mà đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ba ghế là có thể lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, đảng Cộng hòa cần duy trì thế đa số tại Hạ viện để tạo nền tảng vững chắc ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump.

Ngọc Ánh (Theo CNBC, CNN, AP)