Phe Cộng hòa ở Hạ viện 'phá rào' với dự luật gia hạn trợ cấp Obamacare

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật gia hạn trợ cấp Obamacare, với sự ủng hộ của một nhóm nghị sĩ Cộng hòa "phá rào".

Hạ viện Mỹ ngày 8/1 thông qua dự luật gia hạn các khoản trợ cấp y tế đã hết hiệu lực dành cho người tham gia bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare).

Toàn bộ nghị sĩ Dân chủ và 17 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu đồng ý, giúp dự luật được thông qua với 230 phiếu thuận, 196 phiếu chống. Dự luật hiện được chuyển sang Thượng viện, nơi áp lực thúc đẩy một thỏa hiệp lưỡng đảng đang gia tăng.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phản đối việc đưa dự luật này ra thảo luận tại nghị trường. Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa đã "phá rào", ký vào kiến nghị đặc biệt để mở ra cuộc tranh luận, giúp dự luật được thông qua.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu trong họp báo ở Điện Capitol, ngày 7/1. Ảnh: AP

Các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế Obamacare tăng cường trong thời kỳ Covid-19 đã hết hạn vào cuối năm 2025 mà không được gia hạn do lưỡng đảng tại quốc hội không đạt được đồng thuận trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Trước cuộc bỏ phiếu, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính dự luật, với nội dung gia hạn trợ cấp thêm ba năm, sẽ tốn khoảng 80,6 tỷ USD ngân sách liên bang trong một thập kỷ. Đổi lại, số người có bảo hiểm y tế sẽ tăng thêm khoảng 100.000 người trong 2026, 3 triệu người vào năm 2027, 4 triệu người vào năm 2028 và 1,1 triệu người vào năm 2029.

Chủ tịch Hạ viện Johnson, thành viên đảng Cộng hòa, nhiều tháng qua đã nỗ lực chặn dự luật, lập luận các nguồn tài trợ y tế liên bang từ thời Covid-19 tiềm ẩn nhiều gian lận.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng quốc hội nên tập trung giảm phí bảo hiểm y tế cho toàn dân, thay vì chỉ ưu tiên nhóm tham gia các gói Obamacare.

Thượng viện Mỹ không bắt buộc phải đưa dự luật của Hạ viện vào chương trình nghị sự và từng bác bỏ đề xuất tương tự.

Đức Trung (Theo AP, CNN, Washington Post)