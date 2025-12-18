Phe Cộng hòa bác nghị quyết ngăn ông Trump dùng vũ lực với Venezuela

Hai dự thảo nghị quyết ngăn Tổng thống Trump sử dụng quyền lực chiến tranh trong căng thẳng với Venezuela bị phe Cộng hòa bác bỏ tại Hạ viện.

Hạ viện Mỹ ngày 17/12 bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong sử dụng sức mạnh quân sự liên quan đến vấn đề Venezuela. Phe Cộng hòa đã chặn cả hai dự thảo bằng ưu thế đa số, song với kết quả rất sít sao.

Dự thảo nghị quyết thứ nhất yêu cầu rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch, áp dụng đối với "bất kỳ tổ chức khủng bố nào tại Tây Bán cầu do Tổng thống chỉ định", bị bác với 216 phiếu chống và 210 phiếu ủng hộ.

Dự thảo thứ hai buộc Tổng thống phải rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch chống lại Venezuela mà không được quốc hội phê chuẩn, nhận 213 phiếu chống và 211 phiếu ủng hộ.

Tiêm kích F/A-18E hạ cánh xuống tàu sân bay Gerald R. Ford hôm 17/11. Ảnh: USN

Các nỗ lực hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump diễn ra tại quốc hội Mỹ giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán Washington có thể tiến hành hành động quân sự nhằm vào Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy và các băng đảng tội phạm ở Tây Bán cầu.

Quân đội Mỹ từ đầu tháng 9 đã tiến hành hơn 20 cuộc tập kích nhằm vào các phương tiện bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Mỹ cũng gia tăng hiện diện quân sự gần Venezuela, động thái bị Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc là "nhằm lật đổ chính quyền và cướp bóc tài nguyên".

Tổng thống Trump tuần này tuyên bố sẽ "phong tỏa" mọi tàu chở dầu ra vào Venezuela nếu chúng nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế. Tuyên bố "phong tỏa" đã khiến các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc bất ngờ, do việc sử dụng lực lượng hải quân phong tỏa vùng biển một quốc gia khác sẽ bị coi là hành động chiến tranh.

Đến ngày 17/12, nội bộ chính quyền Trump vẫn chưa xác định liệu Lầu Năm Góc sẽ dẫn đầu nỗ lực "phong tỏa" tàu dầu này, hay các cơ quan hành pháp và lực lượng tuần duyên thuộc Bộ An ninh Nội địa sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo, trong khi Bộ Quốc phòng chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Ông Trump tối 17/12 có bài phát biểu chính sách trên truyền hình, khiến nhiều người đồn đoán ông sẽ thông báo phát động chiến dịch ở Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không đề cập đến Venezuela trong bài phát biểu, mà chỉ nói về kinh tế và các vấn đề nội địa.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)