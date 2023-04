Phẫu thuật võng mạc thành công cho bệnh nhi sinh non nặng 2,9 kg

Bệnh nhi Vũ Nguyên Dương (Bắc Ninh), 3 tháng tuổi, mắc bệnh võng mạc phức tạp, được bác sĩ trung tâm mắt Vinmec-Alina phẫu thuật giúp tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Theo bác sĩ Trung tâm mắt Vinmec-Alina, bệnh nhi có tiền sử đẻ non 26 tuần. Sau sinh, bé được phát hiện mắc bệnh võng mạch trẻ đẻ non và tiêm nội nhãn thuốc ức chế tăng sinh tân mạch. Tuy nhiên, một tháng sau tiêm, bác sĩ phát hiện cả 2 mắt của bệnh nhi có tình trạng xuất huyết dịch kính trên bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4. "Nếu không phẫu thuật sớm, con có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn", bác sĩ trung tâm mắt Vinmec-Alina đánh giá.

Bệnh nhi được gây mê tại bệnh viện Vinmec Times city. Ảnh: Vinmec-Alina

Sau hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cắt dịch kính xuất huyết và laser nội nhãn. Thời điểm phẫu thuật, bệnh nhi được 3 tháng tuổi, nặng 2,9 kg. Ngày 13/3, các bác sĩ tại Trung tâm mắt Vinmec-Alina phối hợp cùng ekip gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, phẫu thuật thành công cho ca bệnh phức tạp này. Sau mổ, bệnh nhi phục hồi tốt và đã được xuất viện.

"Tình trạng nhẹ cân, thể trạng yếu của bé khiến quá trình gây mê khó khăn. Ca phẫu thuật này thành công dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại và ekip phẫu thuật giàu kinh nghiệm", thành viên nhóm phẫu thuật cho biết.

Phẫu thuật viên thực hiện phẫu thuật cắt dịch kính và laser nội nhãn cho bệnh nhi nặng 2900g. Ảnh: Vinmec - Alina

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non có thể gặp ở trẻ sinh non trước 31 tuần hoặc trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 1.500 g. Bệnh gây ra sự phát triển bất thường của các mạch máu võng mạc, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra tổn thương thị lực vĩnh viễn, mù lòa. Trẻ sinh non cần được khám sàng lọc bệnh lý này ngay sau sinh. Một số trường hợp, các bất thường ở võng mạc chỉ phát hiện được sau sinh 4-6 tuần, do đó, trẻ cần được khám lại một lần nữa vào thời điểm này.

Trong đầu năm 2023, Trung tâm Mắt Vinmec-Alina đã phẫu thuật thành công nhiều trường hợp bệnh lý mắt phức tạp của trẻ nhỏ như bệnh võng mạc trẻ đẻ non, glôcôm bẩm sinh, lác, chấn thương mắt...

Anh Chi