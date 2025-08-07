Phẫu thuật nối tay đứt rời cho người đàn ông

Hải PhòngHải Phòng – Người đàn ông 35 tuổi nhập viện với cẳng tay trái đứt rời, được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phẫu thuật nối lại thành công.

Ngày 7/8, TS.BS Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cho biết ca phẫu thuật nối tay thành công, song bệnh nhân cần được theo dõi sát tiến triển sau mổ.

Bệnh nhân nhập viện tối 6/8 trong tình trạng sốc mất máu, nhiều vết thương trên cơ thể do bị chém, nghiêm trọng nhất là cẳng tay trái bị đứt rời. Trước khi đến bệnh viện, nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ bằng dây cao su và vải.

Các bác sĩ phẫu thuật nối tay cho nam bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ hồi sức chống sốc, giảm đau, phẫu thuật suốt 10 giờ. Êkíp mổ xử lý tổn thương ở cẳng tay dập nát và mất đoạn mạch, buộc phải sử dụng tĩnh mạch hiển ghép đảo chiều để nối lại mạch máu. Sau mổ, mạch quay và trụ bắt được, khả năng hồi lưu mao mạch các ngón tay được ghi nhận. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định.

Phẫu thuật nối lại chi thể đứt rời là kỹ thuật ngoại khoa có độ phức tạp cao, đòi hỏi chuyên môn sâu về vi phẫu, chấn thương chỉnh hình và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các êkíp. Đặc biệt, bệnh nhân mất máu cấp trước khi nhập viện, việc xử lý càng trở nên khó khăn hơn và thời gian can thiệp phải được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng sống của chi thể cũng như tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật được đánh giá có độ khó khoảng 7/10.

