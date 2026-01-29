Chương trình "Chắp cánh ước mơ" trở lại tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vào tháng 3, phẫu thuật miễn phí dị tật chi trên cho bệnh nhân khó khăn, với sự hỗ trợ của chuyên gia Mỹ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký phẫu thuật dị tật miễn phí diễn ra từ ngày 26/1 đến 28/2; triển khai thăm khám, phẫu thuật từ 15/3 đến 27/3. Hiện chương trình tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, phần lớn trường hợp được phẫu thuật là dị tật chi trên, bao gồm: co rút khớp; thừa, dính hoặc thiếu ngón; di chứng sau bỏng; khuyết hổng phần mềm; di chứng sau phẫu thuật ung thư; các khối u phần mềm lành tính hoặc ác tính...

Bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước sẽ được thăm khám miễn phí cùng các chuyên gia để phân loại dị tật, tư vấn và định hướng phương pháp điều trị; các trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật được mổ miễn phí.

Thăm khám dị tật bẩm sinh tại chương trình "Chắp cánh ước mơ 2025". Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Chủ trì chương trình là TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - phẫu thuật viên chính dày dặn kinh nghiệm lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình và tái tạo, tu nghiệp tại Châu Âu. Về phía đoàn Nuoy, PGS.TS.BS Mark Greyson - Giám đốc Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo, Đại học Colorado, bang Colorado, Mỹ sẽ đồng hành với vai trò cố vấn chuyên môn.

"Chắp cánh ước mơ" không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện thường niên, mà là hoạt động nhân văn gắn liền trách nhiệm của người thầy thuốc. Đằng sau mỗi ca phẫu thuật thành công là một hành trình tái sinh, thay đổi cuộc đời để bệnh nhân có thể tự tin sinh hoạt và hòa nhập với cộng đồng như bao người bình thường khác", TS.BS Lê Quang Huy chia sẻ.

TS.BS Lê Quang Huy phẫu thuật dị tật bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Chương trình mở ra cơ hội để các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận phương pháp phẫu thuật tối ưu trong môi trường y tế hiện đại, góp phần cải thiện chức năng, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng Nuoy Reconstructive International không chỉ trong các chương trình thiện nguyện, mà còn trong những dự án phát triển chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu về phẫu thuật tái tạo - chỉnh hình, nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và mang lại cơ hội tốt hơn cho nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước.

Dị tật bẩm sinh không chỉ là khiếm khuyết về mặt hình thể hay chức năng vận động, mà còn tạo ra rào cản tâm lý, ảnh hưởng cuộc sống người bệnh. Với nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, việc được phẫu thuật chỉnh hình dị tật là một giấc mơ bởi chi phí lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Trong bối cảnh đó, chương trình phẫu thuật từ thiện "Chắp cánh ước mơ" ra đời và duy trì hơn một thập kỷ qua, giúp khôi phục chức năng vận động và thẩm mỹ cho hàng nghìn bệnh nhân dị tật hàm mặt, tay chân... khắp cả nước. Chương trình là hoạt động thiện nguyện thường niên, được tổ chức bởi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp Nuoy Reconstructive International - tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên phẫu thuật từ thiện cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn tại nhiều quốc gia.

Thế Đan