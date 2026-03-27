Phẫu thuật cấp cứu ca gãy dương vật, bảo tồn chức năng sinh lý

Cà MauNgười đàn ông 42 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, dương vật sưng tím, được bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp, xử trí thành công tổn thương hiếm gặp này.

Ngày 25/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết tiếp nhận bệnh nhân với biểu hiện đau nhiều vùng dương vật kèm sưng nề, bầm tím lan rộng, dấu hiệu điển hình của tụ máu dưới da.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa - Phó Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ ghi nhận cấu trúc vật hang bị gián đoạn, mô mềm xung quanh phù nề nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tránh biến chứng.

Ca mổ được tiến hành trong khoảng một giờ. Ê kíp phẫu thuật bóc tách vùng tổn thương, lấy sạch máu tụ, làm sạch vết thương và khâu phục hồi bao trắng thể hang bằng chỉ chuyên dụng. Tổn thương được xác định tại thể hang bên phải, kích thước khoảng 2x3 cm.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, giảm đau rõ rệt và đang được theo dõi tại khoa Ngoại, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại - Liên chuyên khoa, cho biết gãy dương vật là một cấp cứu nam khoa, thường xảy ra do tai nạn trong quan hệ tình dục hoặc thói quen tự bẻ. Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường, không nên tự xử lý tại nhà. Việc chậm trễ điều trị có thể gây biến chứng như tụ máu lan rộng, biến dạng dương vật, thậm chí hoại tử, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý.

An Minh