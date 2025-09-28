Phạt tù nhóm 'ngồi nhà kiếm bạc tỷ' từ giao dịch tiền ảo cho tội phạm

Hà NộiNguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử 11 thanh niên mở thuê tài khoản, mua tiền số, rửa tiền thuê cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài.

Trong số này, 9 người bị tuyên phạm tội Rửa tiền gồm: Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, trú Hà Nội) án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân (40 tuối, trú Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, Hà Nội) mỗi người 7 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Đăk Lăk) 8 năm tù.

Cùng bị phạt 5 năm tù là Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, Hà Nội) 5 năm; Nguyễn Đình Học; Quách Việt Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh (cùng 29 tuổi trú Hà Nội).

Với tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Ngô Duy Khánh, 27 tuổi và Hà Thị Trang, 31 tuổi, cùng trú Trà Vinh bị phạt lần lượt 30 và 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Trang và Khánh bị xác định mở hơn 60 tài khoản ngân hàng bán cho người tên "Oliver" quen qua mạng xã hội, ở Campuchia (chưa xác định nhân thân) và được trả công 22,5 triệu đồng.

Các tài khoản này, theo cơ quan tố tụng, đã được các băng nhóm từ nước ngoài sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam, tổng 30,2 tỷ đồng.

Theo VKS, nhóm tội phạm lừa đảo đã vờ kết bạn hay mạo danh nhân viên của Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty chứng khoán MBS dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo rồi lừa cài app để hack tài khoản, chiếm đoạt tiền.

Hơn 30 tỷ đồng chiếm đoạt được "bên thứ 3" tại Campuchia chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver.

Kết quả điều tra xác định, tiền từ các tài khoản này sau đó được chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (32 tuổi, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang bỏ trốn) để "rửa".

Linh sau đó chuyển cho nhóm Lãm để mua tiền điện tử (USDT) rồi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, trở thành "tiền sạch".

Ngồi nhà kiếm 300 triệu đồng mỗi ngày từ rửa tiền

Theo cáo buộc Lãm và 8 đồng phạm chuyên kinh doanh USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở trong nước và nước ngoài. Lãm làm dịch vụ này từ năm 2019, khi 23 tuổi, phục vụ khách lẻ, không đăng ký công ty.

Thời gian đầu, Lãm tham gia vào sàn Binance để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán USDT trên sàn rồi lôi kéo ra giao dịch ngoài sàn để không mất phí trả cho sàn.

Tháng 2/2022, Lãm rủ thêm đồng hương Tốn cùng làm. Từ đây, nhóm Lãm và Tốn thuê thêm 4 bị cáo Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, trả lương tháng 10-15 triệu đồng.

Sau đó, Tốn hướng dẫn Học, Hải, Tuần, Hạnh, Thảo cách mua bán, giao dịch USDT trên sàn Binance và trên nhóm "chợ mua bán USDT" tại Facebook, Telegram. Còn Lãm "kiếm khách" có nhu cầu mua USDT.

Tháng 1/2024, Linh đặt hàng Lãm rửa 7 tỷ đồng trong 10 ngày bằng cách dùng tiền có được do lừa đảo mua USDT. Xong việc, Lãm được trả công hơn 2,8 tỷ.

Từ tháng 12/2022, Lãm và Tốn tách ra làm riêng. Tốn tiếp tục thuê Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, cấp mỗi người một điện thoại di động, máy tính và tài khoản Zalo, Telegram để sử dụng giao dịch với khách hàng. Các thiết bị "chỉ sử dụng tại văn phòng, không được mang ra ngoài", cáo trạng nêu.

Giữa năm 2023, nhóm này gặp lại "khách cũ" là Linh. Trong 3 ngày cuối tháng 1/2024, nhóm Tốn bị xác định đã rửa 1,2 tỷ đồng, mới hưởng lợi 250.000 đồng.

Ở một "văn phòng" độc lập, bị cáo Xuân cũng bị cáo buộc rửa 2,2 tỷ đồng cho nhóm Linh, hưởng lợi khoảng 900.000 đồng. Bị cáo Huyền rửa 9 tỷ đồng, nhận 1,8 tỷ đồng.

VKS cáo buộc khi thực hiện giao dịch, 9 bị cáo này biết rõ nguồn tiền nhóm của Linh dùng để mua USDT là do phạm pháp như lừa đảo, đánh bạc mà có, nhưng vẫn làm vì lợi nhuận rất cao.

Với Linh đang bỏ trốn, nhà chức trách tách hồ sơ, tiếp tục xử lý sau. Cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ 7 vụ án lừa đảo, thiệt hại 30,2 tỷ đồng để tiếp tục xem xét.

Một số người mở tài khoản thuê được xác định không biết người mua sử dụng các tài khoản vào mục đích gì. Số lượng tài khoản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Hải Thư