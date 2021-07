Phạt tử hình kẻ giết người tình cờ gặp

Hà NộiTrở về sau cuộc nhậu, Trần Đức Hưng thấy ông Lý đợi xát gạo bên đường đã vô cớ hành hung, đoạt mạng.

Sáng 5/7, nhận định bị cáo đã gây hành vi đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, vô cớ giết người vô tội, TAND Hà Nội tuyên phạt Hưng, 33 tuổi mức án trên, theo điểm n, khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, 16h ngày 2/10/2020, sau khi uống rượu, Hưng đi bộ về nhà đã gặp ông Vương Văn Lý, 62 tuổi, ngồi tại cửa hàng xay xát gạo. Hưng gây sự trước, dùng chân đạp vào ngực và mặt làm ông Lý ngã ngửa ra mặt đất.

Bị cáo Trần Đức Hưng tại phiên xét xử. Ảnh: Danh Lam

Khi ông Lý vào xát gạo, Hưng về nhà, lấy một con dao bầu, quay lại tìm ông. Tại đây, Hưng tiếp tục dùng chân tay đấm đá nhều nhát, dùng dao đâm và chỉ dừng lại, khi có người can ngăn. Ông Lý tử vong tại nhà riêng ngày 13/10/2020.

Tại phiên xét xử hôm nay, bị cáo khai sau khi uống rượu cùng các bạn đồng ngũ, Hưng đi về trong trạng thái hầu như không nhận thức được gì. Hưng nói "láng máng" nhớ có gặp ông Lý trên đường và thấy ông này nhìn mình nên quát: "Mày nhìn gì tao?". Bị cáo khai sau đó đấm đá ông Lý, dù trước đó giữa họ chưa từng có mâu thuẫn.

Trước nhiều câu hỏi về chi tiết vụ án, Hưng đều khai "không nhớ" và gây án xong, "không nhớ bao lâu sau mới tỉnh táo lại". Nhưng bị cáo lại khẳng định không dùng dao đâm nạn nhân.

HĐXX sau đó công bố kết quả giám định, cho thấy có vết thương gây ra bởi bật sắc nhọn. "Ông Lý chết chấn thương sọ não nên việc bị cáo khai không sử dụng dao đâm nạn nhân là không có căn cứ", chủ toạ nhận định.

Vợ con nạn nhân nói đã nhận 60 triệu đồng bồi thường từ gia đình Hưng. Họ không yêu cầu gì thêm song không xin giảm nhẹ và đề nghị xử phạt bị cáo theo quy định pháp luật.

Bị cáo xin lỗi gia đình ông Lý, nói rất ân hận, đổ lỗi do say rượu. Nhưng chủ toạ nghiêm khắc phê phán: "Ai cũng đổ tại say rượu rồi vi phạm pháp luật, xã hội sẽ thành thế nào?".

Hải Thư