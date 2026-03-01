Phát triển mô hình y tế nghỉ dưỡng hút khách quốc tế

Bộ Y tế vừa lấy ý kiến đề án phát triển du lịch y tế, tập trung xây dựng các tổ hợp khám chữa bệnh kết hợp an dưỡng chất lượng cao nhằm giữ chân 40.000 người Việt ra nước ngoài điều trị mỗi năm và hút khách quốc tế.

Mô hình du lịch y tế kết hợp dịch vụ bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa, theo đề án Bộ Y tế công bố gần đây.

Hiện thực hóa xu hướng này, ngày 1/3, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng chính thức vận hành tại Hưng Yên. Tổ hợp y tế này tiên phong áp dụng mô hình tích hợp đồng bộ quá trình điều trị, phục hồi và nghỉ dưỡng trong một không gian khép kín. Người bệnh trải qua toàn bộ hành trình từ chẩn đoán, phẫu thuật đến dưỡng sức chuẩn quốc tế thay vì chỉ tập trung chữa trị đơn thuần.

Bệnh nhân chụp chiếu tại bệnh viện. Ảnh: Loan Trần

Nằm trên diện tích hơn 31.000 m2, cơ sở này cung cấp 114 giường nội trú và dự kiến tiếp nhận khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm thông qua 14 chuyên khoa. Ban giám đốc dồn lực phát triển hai mũi nhọn gồm chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng chuyên sâu.

Sự ra đời của các tổ hợp y tế khép kín đáp ứng trực tiếp lộ trình thí điểm mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng giai đoạn 2025-2027 của Chính phủ. Cơ quan quản lý chọn 5 địa phương có thế mạnh du lịch gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa để triển khai 10-15 gói dịch vụ kỹ thuật cao đầu tiên. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước phải có ít nhất 15 cơ sở đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI, đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng bộ phận truyền thông đa ngôn ngữ để tiếp cận thị trường toàn cầu.

Cục Khám chữa bệnh đánh giá du lịch y tế đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia. Thực tế, Thái Lan thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ phẫu thuật tim và thẩm mỹ chi phí thấp, trong khi Hàn Quốc hay Nhật Bản đạt doanh thu hàng tỷ USD từ điều trị ung thư kết hợp quảng bá văn hóa địa phương. Tại Việt Nam, trước đại dịch Covid-19, ngành y tế cũng ghi nhận tín hiệu khả quan với khoảng 300.000 lượt khách nước ngoài đến khám chữa bệnh mỗi năm.

Nhằm thúc đẩy khối tư nhân tham gia sâu hơn vào thị phần này, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm phương châm "5 không" trong hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt nhấn mạnh thái độ phục vụ tận tâm, không gây phiền hà. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và bảo hiểm để khuyến khích dòng vốn đầu tư, đưa Việt Nam trở thành điểm đến cạnh tranh trên bản đồ du lịch y tế khu vực.

Lê Nga