Phát triển kinh doanh cùng hệ sinh thái dịch vụ BEST Express

Hệ sinh thái dịch vụ BEST Express hỗ trợ vận chuyển, quản lý đơn hàng, giúp đối tác tối ưu thời gian, nhân lực, phát triển kinh doanh hiệu quả.

Ngày 8/9, BEST Inc. Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ bí quyết phát triển kinh doanh với hệ sinh thái của BEST. Nội dung thảo luận chính xoay quanh phân tích tình hình thị trường, chia sẻ về hệ sinh thái dịch vụ đa dạng mà đội ngũ BEST đang triển khai đến khách hàng trong nước.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia phụ trách bộ phận nghiệp vụ tại Việt Nam, gồm: ông Andy Huỳnh, Giám đốc bộ phận R&D; bà Lý Thu Yến, Giám đốc Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới; ông Trác Tấn Long - Giám đốc BEST Software, bộ phận cung cấp các giải pháp quản lý kinh doanh xuyên biên giới.

Các diễn giả tham gia tọa đàm ngày 9/8 về bí quyết phát triển kinh doanh do BEST Express tổ chức. Ảnh: BEST Express

Bà Lý Thu Yến cho biết hiện đơn vị triển khai hệ sinh thái đa dịch vụ tại Việt Nam gồm chuyển phát nhanh nội địa, vận chuyển và giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới. Nếu một khách hàng muốn nhập hàng từ Trung Quốc hoặc các nước Đông Nam Á về kinh doanh trong nước, bà cho biết nghiệp vụ BEST Cross-border sẽ phụ trách hoạt động vận chuyển hàng về Việt Nam.

Ngoài ra đơn vị còn có dịch vụ vận chuyển nội địa tại nước lấy hàng, hỗ trợ đưa bưu kiện từ kho tập kết hàng cỡ lớn để lưu hàng an toàn chờ vận chuyển. Sau đó dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross- border sẽ phụ trách đưa hàng từ các nước về Việt Nam.

Để thông quan thuận lợi, BESTcó đội ngũ nhân sự phụ trách khai báo, thực hiện thủ tục ngay tại cửa khẩu. Tuy mới triển khai từ giữa năm nay, BEST đã ghi nhận nhu cầu vận chuyển xuyên biên giới tăng mạnh, đặc biệt là từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bà Lý Thu Yến, Giám đốc Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới. Ảnh: BEST Express

Ông Andy Huỳnh, Giám đốc R&D cho biết khi hàng về Việt Nam, BEST có dịch vụ chuyển phát nhanh phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành, giúp đưa sản phẩm đến tận tay người nhận. Với hơn 600 bưu cục đang hoạt động và 36 trung tâm phân loại, năng lực xử lý 2,2 triệu đơn mỗi ngày, BEST có thể giao hàng đến mọi nơi tại Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh tăng cao tại Việt Nam, ông cùng bộ phận R&D đã nâng cấp, cập nhật nhiều tính năng mới cho ứng dụng. Hình thức thanh toán giao hàng không tiền mặt mới áp dụng vài tháng nay giúp khách hàng nhận hàng tiện lợi, linh hoạt hơn. Chi trả qua QR Code cũng giúp nâng cao tính năng đối soát cho shop online.

Ngoài ra tính năng cải thiện hình thức định tuyến giao hàng cũng hỗ trợ shipper làm việc hiệu quả hơn. Số hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn Zalo, live chat hỗ trợ nhân viên trả lời thắc mắc của khách hàng, giúp xử lý các vấn đề liên quan đến giao vận nhanh chóng hơn.

Ông Trác Tấn Long - Giám đốc BEST Software. Ảnh: BEST Express

Mặt khác, để hỗ trợ khách hàng quản lý kinh doanh hiệu quả, ông Trác Tấn Long đã giới thiệu giải pháp quản lý bán hàng toàn diện. Phần mềm có thể giúp chủ shop quản lý đơn hàng và hoạt động kinh doanh, vận chuyển trực quan, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Khách hàng có thể hạch toán chi phí trên duy nhất một nền tảng, dễ dàng kiểm soát và quản lý.

BEST còn hỗ trợ phần mềm chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Hệ thống xây dựng trên 13 năm gồm nhiều tính năng như gộp đơn, tích đơn, kiến nghị vị trí lưu kho giúp tiết kiệm thời gian và diện tích, đồng thời giúp điều phối đơn hàng.

"BEST Software hiện liên kết đồng bộ API với nhau. Người dùng thông qua hệ thống có thể quản lý nhà cung ứng, kho trung chuyển tại Trung Quốc, tích hợp các đơn vị vận chuyển "door-to-door". Tất cả chi phí tại sàn cung ứng, logistics đều được tích hợp tại một nền tảng, giúp người vận hành dịch vụ cross-border có bức tranh tổng thể, chi tiết", ông Long cho biết.

Với hệ sinh thái đa dịch vụ, khách hàng có thể giản lược các bước vận hành, chỉ cần kết nối với BEST là đã có công cụ triển khai kinh doanh, vận chuyển xuyên biên giới, kết nối các thị trường trong khu vực. Sắp tới, để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng, các chuyên gia BEST sẽ cập nhật thêm nhiều nghiệp vụ, tính năng mới.

Ông Andy Huỳnh cho biết sắp tới BEST dự kiến cho phép shop online tương tác với nhân viên giao hàng để kịp thời nắm tình trạng hàng hóa và chất lượng giao vận. Ngoài ra đơn vị cũng sẽ hợp tác với các bên để triển khai thêm nhiều chương trình, giúp phủ sóng dịch vụ thanh toán không tiền mặt bằng QR code ra toàn hệ thống.

Cẩn Y