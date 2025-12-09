Phát triển công trình xanh - chiến lược dài hạn của Eurowindow Holding

Eurowindow Holding triển khai loạt dự án khu đô thị theo tiêu chí công trình xanh tại nhiều địa phương, phù hợp định hướng đô thị bền vững và nhu cầu sống sinh thái ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia đẩy mạnh phát triển công trình xanh nhằm cải thiện chất lượng sống, giảm phát thải. Singapore phủ xanh đô thị bằng việc đưa cây xanh, mặt nước vào không gian công cộng và các tòa nhà cao tầng. Nhật Bản chú trọng công nghệ tiết kiệm năng lượng, quy hoạch đô thị bền vững, trong khi các nước Bắc Âu ưu tiên giao thông xanh, năng lượng tái tạo và quản trị môi trường. Theo đó, công trình xanh không chỉ nâng chất lượng sống mà còn được xem là nền tảng phát triển lâu dài của đô thị.

Tại Việt Nam, yêu cầu cải thiện không gian sống trở nên cấp thiết khi các thành phố lớn đối mặt với quá tải hạ tầng, thiếu mảng xanh và chất lượng không khí suy giảm. Xu hướng lựa chọn các dự án có quy hoạch sinh thái, tiện ích sức khỏe và vận hành tiết kiệm cũng được nhiều người hướng tới.

Phối cảnh dự án Eurowindow Central Avenue tại trung tâm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Eurowindow Holding

Theo báo cáo chân dung và tâm lý người tiêu dùng năm 2024 từ nền tảng Batdongsan, 86% người được hỏi quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng chi thêm để hưởng yếu tố này. Điều này góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp bất động sản theo đuổi định hướng phát triển bền vững, tập trung vào quy hoạch cảnh quan, tiện ích sức khỏe và tiêu chuẩn công trình thân thiện môi trường.

Bắt nhịp xu thế, Eurowindow Holding là một trong những đơn vị triển khai nhiều dự án đô thị đáp ứng tiêu chí xanh tại thủ phủ các tỉnh sau sáp nhập hoặc khu vực trung tâm thành phố cũ. Các dự án như Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An; Eurowindow Light City tại Thanh Hóa; Eurowindow River City tại Hưng Yên; Euro Green City tại Tây Ninh...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các khu đô thị cảnh quan xanh đáp ứng tiêu chí công trình xanh với cây to, cao, tán rộng, thảm thực vật đa tầng, diện tích mặt nước lớn để hỗ trợ điều hòa khí hậu. Sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng giúp giảm 20-40% chi phí vận hành hàng tháng. Các dự án dùng cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính cản nhiệt nhằm hạn chế bức xạ và giảm hấp thụ nhiệt, từ đó góp phần giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện.

Ngoài vật liệu, thương hiệu còn khai thác năng lượng mặt trời cho đèn façade (hệ thống chiếu sáng chuyên dụng để chiếu sáng mặt tiền công trình), đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, liền kề shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Doanh nghiệp cũng đầu tư công nghệ xử lý nước thải cao cấp đạt chuẩn A, cho phép nước sau xử lý có thể tái sử dụng tưới cây; hệ thống thu gom rác tiên tiến vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Eurowindow Sport Garden tại Nghệ An áp dụng các tiêu chí khu đô thị xanh. Ảnh: Eurowindow Holding

Ngoài chất lượng sống, lợi thế cho các nhà đầu tư đối với khu đô thị xanh cũng là yếu tố đơn vị theo đuổi. Tại hội thảo "Định hình xu hướng, nhận diện tiềm năng thị trường bất động sản tỉnh Nghệ An" diễn ra ngày 6/12, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, các khu đô thị xanh đáp ứng tiêu chí về cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh thường có biên độ tăng giá tốt và thanh khoản ổn định hơn.

Eurowindow Holding cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các khu đô thị theo tiêu chí công trình xanh và tiết kiệm năng lượng. Những dự án này được xây dựng với hệ thống tiện ích và hạ tầng vận hành theo hướng bền vững, phù hợp định hướng phát triển đô thị xanh mà nhiều địa phương, đồng thời, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải CO2 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Song Anh