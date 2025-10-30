'Phát triển cao tốc trên cao và tuyến ven biển để ứng phó biến đổi khí hậu'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí và Nguyễn Quốc Hận đề nghị Chính phủ ưu tiên xây cao tốc trên cao và hoàn chỉnh tuyến ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang nhằm hạn chế lũ lụt, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Phát biểu trước Quốc hội chiều 30/10, ông Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương, bày tỏ lo ngại trước tình hình thiên tai, mưa lũ ở nhiều địa phương. Ông cho rằng hạ tầng giao thông hiện nay cần được điều chỉnh để thích ứng với tự nhiên, hạn chế hư hỏng công trình và ảnh hưởng đời sống người dân. Chính phủ nên xem xét ưu tiên làm cao tốc trên cao thay vì chạy dưới mặt đất.

Theo ông, suất đầu tư cao tốc trên cao sẽ lớn hơn nhưng phù hợp điều kiện địa hình: miền Bắc đồi núi nhiều, miền Trung dốc nghiêng và dày đặc sông ngòi, miền Nam đồng bằng yếu nền. "Đường trên cao ít bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở, nhất là ở nơi nền đất yếu, núi non hiểm trở", ông nói, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khảo sát lại toàn bộ cao tốc đã hoàn thành để đánh giá mức hư hại và tính toán phương án cho giai đoạn tới.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận, Phó đoàn Cà Mau, nói biến đổi khí hậu "không còn là dự báo mà đang hiện hữu hàng ngày", khi mưa bão, lốc xoáy, sạt lở, ngập lụt diễn ra liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sản xuất và môi trường. Ông đề nghị Chính phủ đầu tư hoàn chỉnh tuyến ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trong kế hoạch đầu tư công 2026-2030. Tuyến này vừa là đường giao thông, vừa là đê chắn sóng, ngăn mặn, chống sạt lở bờ biển, góp phần phát triển kinh tế vùng ven biển.

Ông Hận cũng mong Chính phủ bố trí vốn hoàn thành đường Hồ Chí Minh, ưu tiên đoạn trùng Quốc lộ 63 qua phường An Xuyên (Cà Mau) và nâng cấp đoạn Năm Căn - Đất Mũi. "Đây là công trình quan trọng quốc gia nhưng đã lỡ hẹn qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội", ông nói. Ngoài ra, dự án mở rộng đường Xuyên Á kết nối Cà Mau, Kiên Giang, Campuchia và Thái Lan cần bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2026-2030 để tăng liên kết giao thương khu vực.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, cũng cho rằng đầu tư hạ tầng cần tính toán kỹ yếu tố biến đổi khí hậu, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, nông nghiệp. Ông đề nghị đầu tư hồ, bể chứa nước, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, ngăn mặn và phòng hạn hán. Ông kiến nghị nâng cấp cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lên 4 làn xe mỗi bên vì hiện nay "cao tốc rất quá tải, thường xuyên tắc đường, khó cứu hộ".

Theo ông Hòa, cần tái khởi động thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận để có nguồn duy tu, bảo dưỡng. "Không thu phí khiến nhiều xe cũ, xe chất lượng thấp tràn vào, làm tắc nghẽn và giảm tốc độ lưu thông", ông nói, đề nghị Chính phủ đặt mục tiêu mỗi tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều có ít nhất một tuyến cao tốc đi qua để kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sơn Hà