Theo Unesco, giáo dục vì sự phát triển bền vững là quá trình học tập suốt đời và là một phần không thể thiếu của giáo dục chất lượng, giúp nâng cao nhận thức, xã hội và cảm xúc và hành vi của người học. Quá trình này bao gồm nội dung và kết quả học, phương pháp sư phạm và môi trường học. Bên cạnh chương trình giảng dạy, mô hình kiến trúc trường học phát triển bền vững cũng được quy định thông qua các tiêu chí đánh giá như BREAM, Green Star, LEED... dành cho trường học.

Trên thực tế, mô hình này đã được nhiều trường đại học trên thế giới ứng dụng đưa vào giảng dạy. Có thể kể đến những "cái tên" như University of Technology Sydney (Australia), University of Machester (Mỹ), Queen's University (Canada)... Còn tại Việt Nam, 4 trường đại học Việt Nam nằm trong bảng THE Impact Rankings 2021 do tạp chí Times Higher Education bình chọn gồm Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà nội và Đại học Phenikaa.