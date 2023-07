Phát triển ba bưu cục nhượng quyền sau hai năm hợp tác với BEST Express

Chị Nguyễn Thị Kim Trọng nhận thấy tiềm năng từ đầu tư bưu cục nhượng quyền nên gia nhập sớm để theo kịp tốc độ số hóa của thị trường.

Chị Kim Trọng hiện giữ chức quản lý hệ thống ba bưu cục BEST Express tại Hàng Xanh, Thanh Đa và Bà Chiểu. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, song chị lại khiến đồng nghiệp và khách hàng ấn tượng vì cách làm việc quyết đoán, nhiệt huyết và mạnh mẽ.

Những năm 2000, các công ty vận chuyển quốc tế chỉ mới tiếp cận thị trường Việt Nam. Chị Trọng đã tham gia công tác và gắn bó với ngành này. Suốt hai thập kỷ, chị chứng kiến nhiều thay đổi về cơ chế quản lý, cách vận hành và nhu cầu thị trường.

Chị Nguyễn Thị Kim Trọng có đến 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics. Ảnh: BEST Express

Theo chị, các tuyến vận chuyển hiện nay đa dạng và linh hoạt hơn. Khâu thông quan hải quan cũng tinh gọn nhờ hệ thống điện tử quá cảnh ASEAN. Họ đã cấp phép cho các nhà khai thác đưa bưu kiện qua biên giới bằng một chứng từ duy nhất, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển xuyên biên giới. Nhu cầu thông thương quốc tế cũng ngày càng tăng cao khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, cá nhân muốn nhập khẩu hàng từ Trung Quốc và Đông Nam Á về phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước.

Bản thân Kim Trọng cũng có shop kinh doanh online nên hiểu rõ nhu cầu vận chuyển hàng của nhóm khách hàng này. Từ đó, chị quyết định nghỉ việc, sang phát triển bưu cục chuyển phát để chủ động việc giao nhận hàng của shop, đồng thời đáp ứng nhu cầu các shop trong khu vực.

"Khi tìm hiểu về kinh doanh bưu cục, tôi được tiếp cận mô hình hợp tác nhượng quyền của BEST Express. Dù là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai hình thức này tại Việt Nam, BEST vẫn mang đến nhiều tài nguyên, giúp đối tác phát triển kinh doanh thuận lợi hơn. Do đó tôi đã chọn họ để cùng hợp tác xây dựng bưu cục của mình", chị Trọng chia sẻ.

Trong thời gian đầu khởi nghiệp, chủ ba bưu cục từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của gia đình. Họ lo ngành chuyển phát nhiều áp lực, vất vả, không hợp với phụ nữ nhỏ bé như chị. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, sự nhạy bén thị trường, chị đã có hướng đi phù hợp, chứng minh cho người thân thấy mình đã làm được.

Nhân viên bưu cục BEST Express Hàng Xanh đang xử lý đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Chính thức hoạt động từ năm 2021, hệ thống bưu cục BEST Express Hàng Xanh, Thanh Đa, Bà Chiểu vận hành ổn định với 30 nhân viên, chỉ sau hai năm. Ba bưu cục hiện phục vụ gần 350 shop online tại địa phương. Trung bình mỗi tháng đơn vị giao hơn 30.000 và nhận khoảng 15.000-18.000 bưu kiện tổng cộng.

Để giữ chân khách hàng, chị luôn đặt mình vào vị thế của người bán để biết họ cần gì, mong muốn bưu cục cải thiện ở điểm nào, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Theo chị, để kinh doanh bưu cục chuyển phát nhanh thành công, cần có bản lĩnh, kiên trì và đồng hành sát sao cùng đội ngũ nhân viên để quản lý con người hiệu quả.

Số lượng nhân sự nhiều đòi hỏi người quản lý phải khéo léo, kịp thời hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn và tháo gỡ những vấn đề cá nhân khi cần. Với đội shipper, chị chọn cách trò chuyện thường xuyên để nắm tình hình công việc, khó khăn nhân viên gặp phải. Nhiều đơn hàng gặp sự cố, shipper tìm tới chị để được hướng dẫn xử lý để giải quyết dứt điểm.

Nhân viên bưu cục thường tham khảo ý kiến chị khi gặp nhưng trường hợp khó xử lý. Ảnh: BEST Express

Nhân viên tại bưu cục đều thể hiện sự quý mến, nể phục với chị. Khách hàng cũng phản hồi tích cực, tin tưởng dịch vụ của bưu cục hơn. Về người thân, chị Trọng cho biết chồng là hậu phương vững chắc của chị. Nhờ anh san sẻ việc nhà, chăm sóc con nhỏ, nữ chủ bưu cục mới yên tâm khởi nghiệp.

Với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST đang triển khai thời gian gần đây, chị Trọng nhận xét đây là thời điểm phù hợp để phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ. Các chủ bưu cục khác thời gian qua đã cùng tìm hiểu về quy mô, quy trình và tiềm năng đầu tư của mảng mới này.

BEST Express sở hữu hạ tầng kho bãi quy mô lớn tại Trung Quốc và mạng lưới dịch vụ trải rộng ở Đông Nam Á là lợi thế lớn. Chị Trọng cho rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho các đơn vị muốn khai thác dịch vụ này, trong đó có hệ thống ba bưu cục của chị.

Làm chủ ba bưu cục nhượng quyền sau 2 năm hợp tác với BEST Express Chị Kim Trọng chia sẻ về hành trình khỏi nghiệp bưu cục nhượng quyền cùng BEST Express. Video: BEST Express

Cẩn Y