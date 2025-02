Phát tín hiệu ưu tiên sai quy định, tài xế xe cứu thương bị phạt

Nghệ AnNam tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì lái xe cứu thương chạy trên quốc lộ 1 không chở và không đón bệnh nhân, nhưng liên tục hú còi, nháy đèn ưu tiên.

Quyết định xử phạt tài xế quê xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu về lỗi Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định, do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An ban hành ngày 18/2.

Khoảng 20h ngày 12/2, quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Diễn Châu, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện nam tài xế lái xe cứu thương chạy tốc độ cao, lạm dụng tín hiệu đèn ưu tiên, liên tục nháy đèn.

Xe cứu thương vi phạm. Ảnh: Hùng Lê

Ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính, tổ công tác ghi nhận xe cứu thương không chở bệnh nhân. Tài xế không chứng minh được đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu người.

Tài xế khai trước đó đã chở bệnh nhân tới bệnh viện, trên đường trở về "nghĩ vẫn được bật tín hiệu ưu tiên", không biết là vi phạm.

Đức Hùng