'Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải khơi dậy khát vọng phát triển'

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 tại Quảng Ninh tối 11/4, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa sâu sắc, góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo ông Quyết, trải qua các giai đoạn lịch sử, "Tiếng nói Việt Nam" đã vang lên như biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, mở ra dòng chảy thông tin cách mạng bền bỉ, kiên cường, phương tiện tuyên truyền sắc bén, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát thanh Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng; mở rộng không gian phát sóng, đa dạng hóa nội dung, tiếp cận sâu rộng hơn tới công chúng. Qua đó, phát thanh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh nhạy, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17, tối 11/4. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt; những thành quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, giữ vững "trận địa thông tin", góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vì vậy, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17, với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh số vào hệ thống dự thi đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, theo ông Quyết.

Để nâng cao chất lượng phát thanh thời gian tới, ông Quyết đề nghị tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi chương trình, mỗi tác phẩm phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, phát thanh cần nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. "Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước", ông nói và nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Phát thanh cần phát huy vai trò như diễn đàn tin cậy, tăng cường lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ những người làm phát thanh phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. "Đây là yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của phát thanh trong giai đoạn mới", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nói.

Nguyên Phong