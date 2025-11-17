Phát tán video nhạy cảm, ép bạn gái cũ quay lại

Bị bạn gái chủ động chia tay sau khi phát hiện mình đã có vợ, Lê Văn Quang nhiều lần phát tán các video, ảnh nhạy cảm của cả hai lên mạng để uy hiếp, ép cô nối lại tình cảm.

Ngày 17/11, Lê Văn Quang, 26 tuổi, bị TAND TP HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm một năm 3 tháng tù về tội Làm nhục người khác.

Theo HĐXX, bị cáo ăn năn hối hận, đã bồi thường thiệt hại, có thêm tình tiết mới từng đi nghĩa vụ quân sự, song phạm tội nhiều lần nên không chấp nhận yêu cầu cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Văn Quang tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án xác định, đầu năm 2022, Quang quen biết cô gái tên Diễm khi chơi game online và nảy sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, Quang quay và lưu giữ 53 đoạn video khi cả hai "vui vẻ" và chụp 8 ảnh khỏa thân của bạn gái.

Đến tháng 6/2024, cô gái phát hiện Quang đã có vợ nên chủ động chia tay. Ngày 15/7/2024, hai bên nhắn tin qua Facebook và xảy ra tranh cãi. Quang đe dọa sẽ gửi video nhạy cảm cho người quen của Diễm biết.

Anh ta sau đó tạo tài khoản Facebook mới, lấy tên bạn gái, nhiều lần đăng các video và hình ảnh quan hệ tình dục của cả hai lên mạng rồi gửi cho nhiều người thân quen của cô nhằm khiến Diễm sợ mà quay lại với mình.

Khi biết sự việc, cô gái yêu cầu Quang dừng lại, song anh ta vẫn tiếp tục gửi video, hình ảnh riêng tư của mình cho nhiều người quen. Diễm sau đó đến công an trình báo.

Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 8 của TAND Khu vực 8, Quang tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa, xin lỗi bị hại. Bị cáo đồng ý tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Bình Nguyên

* Tên nạn nhân đã thay đổi