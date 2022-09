Phát tán video nhạy cảm để tống tiền

Quảng NamĐặng Văn Thêm được cô gái quen qua mạng xã hội chia sẻ video nhạy cảm, đã dùng nó gửi cho bạn bè nạn nhân rồi tống tiền.

Ngày 24/9, công an huyện Duy Xuyên, cho biết Thêm, 23 tuổi trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Trung, 22 tuổi, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên do có cùng hành vi.

Đặng Văn Thêm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, trong năm 2021, Thêm dùng tài khoản Facebook có tên Nguyễn Ngọc Hưng để làm quen với cô gái ở huyện Duy Xuyên. Sau thời gian nói chuyện, cô gái để lộ những video nhạy cảm của cá nhân cho Thêm biết.

Anh ta dùng những video này gửi cho bạn bè Facebook của cô gái và buộc phải chuyển 3 triệu đồng. Lo sợ video bị phát tán, ngày 9/6/2022, nạn nhân thực hiện theo yêu cầu.

Trần Đình Trung là một trong những người đã nhận được video nhạy cảm do Thêm gửi. Trung sau đó đã tạo tài khoản mạng xã hội để đe dọa, tống tiền nên nạn nhân trình báo công an.

Đắc Thành