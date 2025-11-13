Phát tán tin nhắn chứa mã độc giữa Hà Nội, chiếm tài khoản ngân hàng

Hà NộiThiệu Văn, quốc tịch Trung Quốc, dùng thiết bị phát sóng để chiếm sóng 4G, 5G của nhà mạng rồi gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo đến toàn bộ người dùng trong phạm vi 50 mét.

Thiệu Văn, 31 tuổi, vừa bị Công an phường Cửa Nam khởi tố, tạm giam để điều tra tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, ngày 27/9, Thiệu Văn khi nhập cảnh Việt Nam đã mang một máy tính, một thiết bị phát sóng. Tại Hà Nội, Văn bàn với hai đồng phạm đang ở Trung Quốc về việc mua trạm phát điện dạng pin dự phòng.

Các thiết bị này cùng ăng ten được Văn mang về cất giấu tại homestay ở Cầu Giấy rồi tự lắp ráp thành thiết bị phát sóng. Từ ngày 29 đến 31/10, Văn đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại, nơi đông người, mở thiết bị phát sóng để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người dân.

Thiệu Văn khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Mỗi ngày, Văn thực hiện hành vi trong khoảng 4 tiếng, ở phạm vi phủ sóng bán kính 50 m. Công an xác định, khi Văn bật phát sóng, thiết bị này sẽ chiếm sóng 4G, 5G của các nhà mạng, rồi hạ thành sóng 2G. Sau đó, nhóm người ở Trung Quốc sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại của người dân trong vùng phủ sóng.

Nội dung tin nhắn thường là: "Vietcombank: Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, để đổi iphone 15 128GB miễn phí. Lưu ý: Điểm thưởng sẽ hết hạn và không thể khôi phục sau ngày hết hạn. Vui lòng đổi điểm trước khi mất quyền lợi: https://18375.vip/DoidiemVietcombank".

Khi bấm vào đường link trên, người dân được chuyển sang một trang web có giao diện giống của ngân hàng. Ngay sau khi đăng nhập, tài khoản ngân hàng của người dùng bị chiếm quyền kiểm soát, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 3/11, Thiệu Văn đang thực hiện hành vi trước cửa của Tràng Tiền Plaza thì bị bắt.

Phạm Dự