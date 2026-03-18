Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Nhật BảnĐang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.

Như nhiều người cao tuổi tại tỉnh Kanagawa, vợ chồng ông Sato Kenichi, 67 tuổi, đang trải qua những năm tháng hưu trí chật vật. Với tổng thu nhập 220.000 yen (khoảng 1.400 USD) mỗi tháng từ lương hưu, hai vợ chồng buộc phải thắt lưng buộc bụng để chống chọi với lạm phát. Những chuyến du lịch hay thú vui tuổi già từ lâu đã bị gạch khỏi danh sách chi tiêu.

Nhưng cuộc sống của họ bất ngờ rẽ sang hướng khác trong một lần dọn dẹp nhà cửa mới đây. Khi nhấc bớt đồ đạc dưới đáy một chiếc thùng phủ bụi, ông Sato tình cờ thấy một tờ biên lai giao dịch chứng khoán ố vàng.

Vào đầu những năm 1990, nghe theo lời khuyên của cha, ông Sato chi một triệu yen mua cổ phiếu của một doanh nghiệp viễn thông đang trên đà phát triển. Thời điểm đó, chứng khoán vẫn giao dịch bằng giấy. Rồi những năm tháng bận rộn cơm áo gạo tiền cuốn đi, khoản đầu tư ấy hoàn toàn bị vùi lấp trong trí nhớ.

Tìm được tờ biên lai, ông Sato liên hệ với công ty chứng khoán để tra cứu tài khoản nhưng "không hy vọng nhiều" bởi thời gian đã quá lâu. Kết quả khiến ông sững sờ: số vốn một triệu yen ban đầu đã phình to thành khối tài sản 85 triệu yen (535.000 USD). Ông quyết định tất toán toàn bộ và nhận về hơn 68 triệu yen (428.000 USD) sau khi trừ 20% thuế.

Ảnh minh họa: Chanel News 11

Ngày ra cây ATM để cập nhật sổ tài khoản ngân hàng, ông đã không kìm được nước mắt. "Nhìn dòng số dư cuối cùng được in ra, tay tôi run bần bật. Cả đời tôi chưa từng thấy một con số nào lớn đến vậy", người đàn ông 67 tuổi bồi hồi.

Trường hợp may mắn như ông Sato không hiếm. Tháng 6/2025, truyền thông Ấn Độ từng xôn xao khi một người đàn ông vô tình tìm thấy tập giấy chứng nhận cổ phiếu của tập đoàn JSW Steel trong di vật của cha. Khoản tiền 100.000 rupee đầu tư từ thập niên 90 đã biến thành khối tài sản 80 triệu rupee (gần một triệu USD) sau 30 năm.

Theo các chuyên gia tài chính Nhật Bản, câu chuyện của gia đình ông Sato là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của "lãi kép" và triết lý đầu tư dài hạn. Khi chọn đúng doanh nghiệp có tiềm năng, thông qua việc chia tách cổ phiếu và tái đầu tư cổ tức, tài sản sẽ tự nhân lên theo cấp số nhân dù không rót thêm vốn.

Giới chuyên gia lưu ý, từ năm 2009, Nhật Bản đã số hóa toàn bộ cổ phiếu giấy. Những cổ phiếu "ngủ quên" do không có người quản lý được tự động chuyển vào "tài khoản đặc biệt" tại các tổ chức tín dụng. Người dân từng đầu tư trong quá khứ hoàn toàn có thể yêu cầu công ty chứng khoán hỗ trợ tra cứu để không bỏ lỡ "kho báu" bất ngờ của chính mình.

Bảo Nhiên (Theo Gold Online, United Daily News)