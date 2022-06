Phạt nguội tài xế 6 triệu đồng từ video người dân cung cấp

Hà TĩnhTài xế Phan Ngọc Giáp là người đầu tiên bị Công an thành phố phạt nguội sau khi xác minh vi phạm giao thông từ video người dân gửi về, gần 6 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tài xế Giáp, trú phường Hà Huy Tập về các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Dừng xe tại vị trí dừng đón trả khách của xe buýt, được Công an TP Hà Tĩnh ban hành ngày 29/6.

Tối 27/6, Công an TP Hà Tĩnh nhận được video do người dân gửi về hộp thư điện tử của đơn vị, ghi lại cảnh xe khách biển Hà Tĩnh do tài xế Giáp điều vượt đèn đỏ tại ngã tư đường Xuân Diệu, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Ngoài ra, ôtô còn đón khách tại điểm dừng dành cho xe buýt.

Phạt nguội giao thông từ video người dân cung cấp Video ghi cảnh tài xế Giáp lái xe khách vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Xuân Diệu được gửi về Công an TP Hà Tĩnh, tối 27/6. Video: Công an cung cấp

Thiếu tá Dương Thị Hồng Ngân, Đội trưởng CSGT – Trật tự, cho biết khi bị mời làm việc, tài xế thừa nhận đã vi phạm vào chiều cùng ngày.

"Việc phạt nguội vi phạm giao thông từ video do người dân cung cấp được áp dụng theo Nghị định 35. Tuy nhiên, không phải tài liệu, chứng cứ nào gửi về cũng có thể xử phạt, tất cả phải đảm bảo đầy đủ việc xác minh", thiếu tá Ngân nói.

Đức Hùng