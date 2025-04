Phát ngôn viên Nhà Trắng bị chế giễu 'mặc váy Made in China'

Nhà ngoại giao Trung Quốc chế giễu ngôn viên Nhà Trắng Leavitt mặc chiếc váy đỏ "Made in China" giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Hình ảnh phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mặc chiếc váy đỏ trong một cuộc họp báo hồi cuối tháng 1 đang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Sina Weibo, Xiaohongshu từ ngày 16/4.

Zhang Zhisheng, tổng lãnh sự Trung Quốc tại Denpasar, Indonesia, đã chia sẻ bức ảnh này trên X, đặt cạnh ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Weibo của các nhân viên nhà máy dệt may ở Mabu, Trung Quốc, nói rằng chiếc váy Leavitt đang mặc được sản xuất tại cơ sở của họ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mặc chiếc váy đỏ gây tranh cãi ngày 31/1. Ảnh: AP

"Cáo buộc Trung Quốc là công việc, mua hàng Trung Quốc mới là cuộc sống", ông Zhang mỉa mai, thêm rằng phần viền ren trên chiếc váy của Leavitt là hàng Trung Quốc "không lẫn đi đâu được".

Khi một người dùng X lên tiếng bảo vệ Leavitt, nói rằng những mặt hàng như vậy sẽ sớm được sản xuất tại Mỹ, ông Zhang trả lời bằng bức ảnh dường như do AI tạo ra, khắc họa các phụ nữ Mỹ to béo ngồi bên máy may trong một nhà máy.

Một người khác nói rằng Trung Quốc phụ thuộc vào "đầu tư của Mỹ", nhà ngoại giao Zhang đáp trả: "Hãy đọc các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc trước khi bình luận".

Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích Mỹ "đạo đức giả" khi để phát ngôn viên mặc sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc trong khi đang có cuộc chiến thuế quan với Bắc Kinh.

Một người dùng Weibo cho biết chiếc váy của phát ngôn viên Leavitt không phải loại có giá từ 20-30 USD được sản xuất tại Trung Quốc. "Đây là mẫu váy giá 500 USD do Self-Portrait của Anh thiết kế, nhưng nó cũng được sản xuất tại Trung Quốc. Đây không phải váy rẻ mà là loại đắt tiền xuất xứ từ Bắc Kinh", người này viết.

Trên sàn thương mại điện tử Farfetch ngày 17/4, mẫu váy đỏ, viền đen, đính pha lê này của hãng Self-Portrait được bán với giá 403 USD sau giảm giá.

Nhà Trắng và Leavitt chưa bình luận về thông tin. Nhà thiết kế mẫu váy cũng từ chối bình luận.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay. Sau nhiều đòn đáp trả qua lại, Nhà Trắng ngày 15/4 tuyên bố một số mặt hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ phải đối mặt mức thuế tổng cộng 245%.

Đến ngày 17/4, ông Trump cho biết không muốn tiếp tục nâng thuế với Trung Quốc, thậm chí có thể giảm xuống "để người dân tiếp tục chi tiêu".

Đức Trung (Theo CNA, AFP)