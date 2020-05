Nhóm nghiên cứu từ Đại học Vienna của Áo tìm thấy khu vực sinh sản hàng triệu năm tuổi của cá mập trắng lớn ở ven biển Chile.

Phát hiện 'vườn ươm' cá mập trắng cổ xưa nhất Vị trí vườn ươm trên bản đồ. Video: GeoBeats.

Mặc dù là sát thủ săn mồi hàng đầu đại dương, cá mập trắng lớn vẫn bị phân loại là động vật có nguy cơ tuyệt chủng do tỷ lệ sinh sản thấp. Việc nghiên cứu những vườn ươm cổ đại bởi vậy có thể cung cấp thông tin quan trọng về quá trình tiến hóa, góp phần bảo tồn loài trong tương lai.

Cá mập trắng lớn chỉ sinh sản tại một số khu vực đặc biệt, nơi con non được bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi khác cho đến khi chúng đủ lớn để trở thành động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Những vườn ươm như vậy rất cần thiết để duy trì quy mô quần thể và có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công tiến hóa của loài.

Trong một báo cáo được công bố gần đây trên tạp chí Science Reports, các nhà nghiên cứu từ Viện Cổ sinh vật học thuộc Đại học Vienna của Áo cho biết đã tìm thấy một vườn ươm hóa thạch hàng triệu năm tuổi của cá mập trắng lớn ở phía tây Thái Bình Dương, gần bờ biển Chile.

Trưởng nhóm nghiên cứu Jaime Villafana cùng các đồng nghiệp đã phân tích một loạt mẫu răng hóa thạch khoảng 2 - 5 triệu năm tuổi tại địa điểm sinh sản cổ xưa này nhằm tái tạo mô hình kích thước cơ thể của chúng trước khi chết. Kết quả cho thấy tất cả mẫu vật là những con non chưa trưởng thành về mặt sinh dục.

Một hàm răng hóa thạch cá mập con được tìm thấy tại vườn ươm. Ảnh: Phys.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vườn ươm cá mập trắng lâu đời nhất từng được biến đến", Villafana nhấn mạnh. "Nó có từ thời điểm khí hậu Trái Đất ấm hơn nhiều so với ngày nay, nên có thể coi là một ví dụ cho vườn ươm tương lai dựa trên các xu hướng ấm lên toàn cầu".

"Hiểu về quá khứ sẽ cho phép chúng ta thực hiện các biện pháp bảo tồn phù hợp ngay từ hôm nay để cứu lấy loài động vật săn mồi hàng đầu này, điều vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nhiệt độ nước biển tăng sẽ thay đổi sự phân bố của cá mập cũng như khu vực sinh sản của chúng trong tương lai", nhà cổ sinh vật học Jürgen Kriwet từ Đại học Vienna, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết thêm.

Cá mập trắng lớn (Carcharodon carcharias) được cho là có mặt trên Trái Đất từ giữa thế Trung Tân cách đây 16 triệu năm. Chúng là một trong những kẻ săn mồi lớn nhất đại dương khi có thể phát triển tới chiều dài 6,4 m và nặng hơn 3 tấn.

C. carcharias trưởng thành về mặt sinh dục khi 15 tuổi. Chúng là loài noãn thai sinh, có nghĩa là động vật đẻ con nhưng không phải do mang thai, mà do trứng sau khi thụ tinh được giữ lại trong ống dẫn trứng của cá mập mẹ cho đến khi nở. Quá trình mang thai thường kéo dài 11 tháng.

Đoàn Dương (Theo Phys)