Phát hiện ung thư phổi sau gần một năm đau lưng

Hà NộiThai phụ 38 tuổi bị đau lưng từ tháng thứ ba thai kỳ, sau sinh đi khám phát hiện ung thư phổi di căn.

Người bệnh cho biết ban đầu đau âm ỉ vùng lưng, lan xuống mông. 6 tháng sau, sinh xong chị đau dữ dội, khó vận động, ho khan nhiều về đêm.

Ngày 18/6, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện khối bất thường trên phổi trái bệnh nhân. Kết quả sinh thiết, chụp PET-CT hạch cổ trái xác định ung thư biểu mô tuyến di căn hạch, nguyên phát tại phổi trái, di căn xương đa ổ.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn 4, nhập viện muộn, chỉ định điều trị bằng hóa chất và thuốc chống hủy xương, giảm đau. Gia đình bệnh nhân không có người nào mắc ung thư.

Người trẻ tuổi ung thư phổi thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, tiên lượng xấu hơn so với nhóm bệnh nhân lớn tuổi. Theo nghiên cứu của Bailong Liu và cộng sự năm 2019, tỷ lệ chẩn đoán ung thư phổi khi bệnh đã ở giai đoạn 4 với người trẻ tuổi lên tới 49% và tỷ lệ tử vong sau 5 năm là 47%.

Ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới ở nam giới với hơn 1,4 triệu ca, đứng thứ ba về số ca mắc mới ở nữ giới với gần 771.000 ca. Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi rất cao. Năm 2020, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư phổi đứng thứ hai ở cả hai giới, với 14% tỷ lệ mắc mới, 19% tỷ lệ tử vong. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, 90% các ca ung thư phổi được chẩn đoán sau tuổi 55, tuổi trung bình mắc ung thư phổi là 70. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở nam giới cao hơn gấp hai lần so với ở nữ giới.

Những năm gần đây, mô hình ung thư phổi ở các nước phát triển đang thay đổi nhờ kiểm soát vấn nạn hút thuốc. Do đó, tỷ lệ mắc mới và tử vong ở nhóm nam giới cao tuổi bắt đầu có xu hướng, trong khi đó tỷ lệ này ở nữ tiếp tục tăng.

Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như sử dụng thuốc lá thường xuyên, gia đình có người mắc ung thư phổi, môi trường làm việc phải tiếp xúc với tia xạ, khói bụi độc hại hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ như ho ra máu, ho kéo dài không đáp ứng với thuốc giảm ho cần đi khám sàng lọc để phát hiện bệnh sớm.

Minh An