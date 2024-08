Phát hiện ung thư gan sau hai tháng đau mỏi người

Hà NộiNgười phụ nữ 60 tuổi, đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, ăn kém, sút cân, đi khám phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn.

Ngày 10/8, PGS TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân tiền sử viêm gan B, điều trị không thường xuyên. Gần đây, bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, sụt cân nhiều, siêu âm có khối u gan, kết quả sinh thiết ung thư biểu mô tế bào gan, viêm gan B mạn tính.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc miễn dịch và thuốc đích, đáp ứng thuốc tốt.

Ung thư gan nguyên phát hay ung thư biểu mô tế bào gan là khối u xuất phát từ tế bào nhu mô gan, ác tính. Tại Việt Nam, theo GLOBOCAN 2020, ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh bệnh có tỷ lệ mắc mới hằng năm cao nhất với 26.418 trường hợp, tỷ lệ tử vong gần tương đương số người mắc bệnh với 25.272 ca.

Người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; hoặc gan nhiễm mỡ, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc. Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ.

Ung thư gan được phát hiện và điều trị sớm thì thời gian sống trên 5 năm tới 70-80%. Tuy nhiên, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện vì triệu chứng không rõ ràng, dễ bị bỏ qua.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 40 tuổi bị xơ gan do uống nhiều bia rượu, nhiễm virus viêm gan B, C nên đi tầm soát khám định kỳ để sớm phát hiện các tổn thương. Tiêm vaccine phòng viêm gan B, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ làm tổn thương gan. Người dân nên đi khám tầm soát 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm các tổn thương bất thường.

