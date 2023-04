Phát hiện ung thư gan sau dấu hiệu đau tức bụng

Hà NộiNgười đàn ông 64 tuổi, đau bụng suốt một tháng, tiền sử viêm gan B, đi khám phát hiện ung thư gan.

Ngày 24/4, PGS TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan, đã di căn. Các bác sĩ chỉ định xạ trị kết hợp điều trị viêm gan B bằng thuốc.

Trước khi phát hiện ung thư, người đàn ông có tiền sử viêm gan B, viêm dạ dày, gầy, gia đình không ai mắc ung thư. Ông thường xuyên đau tức vùng hạ sườn phải - dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan; không ho, sốt hay khó thở, sụt cân.

Hiện người bệnh đáp ứng tốt phác đồ, không gặp biến chứng như sốt, nôn, đau bụng, viêm phổi, ăn ngủ tốt, tăng cân.

Hình ảnh khối u trước khi điều trị, kích thước 2,5x3,5 cm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh lý ác tính của gan. Tại Việt Nam, theo GLOBOCAN 2020, ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh bệnh có tỷ lệ mắc mới hằng năm cao nhất với 26.418 trường hợp, tỷ lệ tử vong gần tương đương số người mắc bệnh với 25.272 ca.

Đến nay, nguyên nhân gây ung thư gan vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; mắc bệnh gan nhiễm mỡ; nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc. Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ.

Ung thư gan nếu được phát hiện và điều trị sớm có thời gian sống trên 5 năm tới 70-80%. Song, gần 70% bệnh nhân đến viện khi kích thước khối u lớn, không thể phẫu thuật, khó điều trị. Tuy nhiên, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện vì triệu chứng không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Phần lớn trường hợp đến khám khi bệnh ở giai đoạn muộn gây khó khăn cho việc điều trị, tiên lượng khó hơn các bệnh khác.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị như như phẫu thuật, phá hủy khối u tại chỗ bằng đốt sóng cao tần - RFA, MW, tiêm cồn; điều trị tại vùng, toàn thân bằng hóa trị, liệu pháp miễn dịch. Tùy giai đoạn bệnh và tình trạng bệnh nhân để lựa chọn phương pháp thích hợp.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 40 tuổi có tình trạng xơ gan do uống nhiều bia rượu, do mắc virus viêm gan B, C nên đi tầm soát khám định kỳ để sớm phát hiện các tổn thương. Tiêm vaccine phòng viêm gan B, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ làm tổn thương gan. Người dân nên đi khám ung thư gan 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm các tổn thương bất thường.

Minh An