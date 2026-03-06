Phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu sụt cân

Người phụ nữ 60 tuổi, đau bụng âm ỉ quanh rốn, sụt 8 kg trong nửa năm, đi ngoài ra máu, đi khám phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn.

Trước vào viện 2 tháng, bà liên tục đau bụng, ăn uống kém, sụt cân nhanh. Bà đến Bệnh viện Bạch Mai nội soi đại trực tràng, phát hiện tổn thương sùi loét dễ chảy máu.

Ngày 5/3, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, cho biết nội soi phát hiện khối u trực tràng cao, kích thước lớn, gây hẹp lòng trực tràng, dễ chảy máu. Sinh thiết chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 3A.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn đại tràng sigma – trực tràng, nạo vét hạch kèm làm hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật 4 tuần, bệnh nhân phục hồi ổn định, được hội chẩn hội đồng đa chuyên khoa tiếp tục điều trị hóa trị bổ trợ.

Minh họa khối u ung thư đại tràng. Ảnh: Adobe Stock

Theo bác sĩ, sụt cân là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của nhiều người mắc ung thư. Khuyến cáo từ Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, khi được chẩn đoán mắc ung thư, khoảng 40% số bệnh nhân có triệu chứng sụt cân không rõ nguyên nhân; có tới 80% bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bị sụt cân và suy kiệt. Theo số liệu của Cơ quan nghiên cứu ung thư Anh, 80% người bị ung thư tuyến tụy, thực quản hoặc dạ dày đã sụt cân đáng kể khi họ được chẩn đoán mắc bệnh; ung thư phổi là 60% các trường hợp.

Ung thư đại trực tràng là một bệnh ung thư ác tính thường gặp, đứng thứ 4 trong số các loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam theo GLOBOCAN 2022. Phẫu thuật triệt căn hiện nay vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu, đóng vai trò quyết định tiên lượng lâu dài ở bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn sớm. Tuy nhiên, ở giai đoạn bệnh tiến triển hoặc có di căn, hóa trị bổ trợ giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần kéo dài thời gian kiểm soát bệnh, cải thiện sống còn toàn bộ và làm giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ khuyên người trên 50 tuổi, người hút thuốc lá, rượu bia nhiều, người có tiền sử gia đình, bố mẹ mắc ung thư dạ dày, đại tràng,... nên thực hiện tầm soát ung thư đường tiêu hóa định kỳ một năm một lần.

Thùy An